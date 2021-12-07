ЛЧ: Зинченко спасает "МС" от сухого поражения, а дубли Мбаппе и Месси приносят уверенную победу "ПСЖ"

Во вторник, 7 декабря, состоялись два первых поединка последнего тура Лиги чемпионов в группе А, в которых французский "ПСЖ" принимал на своем поле бельгийский "Брюгге", а команда Александра Зинченко "Манчестер Сити" на выезде встречалась с немецким РБ "Лейпциг" .

Лига чемпионов - фото с открытого источника

В матче против "Лейпцига" отличился игрок сборной Украины Александр Зинченко. В составе англичан он провел весь поединок и принял участие в забитом голе престижа "МС". Проигрывая 0:2, на 77-минутке украинец совершил проход своим левым флангом и отдал результативную передачу на Рияда Мареза, размочившего сухой счет.

В итоге команда Пепа Гвардиолы уступила – 1:2. Но это поражение никак не повлияло на турнирное положение "горожан". Англичане с первого места вышли в 1/8 финала ЛЧ, а "Лейпциг" отправился в Лигу Европы.

РБ "Лейпциг" – "Манчестер Сити" – 2:1

Голые: Собослай, 24, Силва, 71 – Марез, 77

Во втором поединке группы "ПСЖ" без проблем разобрался с "Брюгге". Дублем в этом матче отличились Мбаппе и Месси. У гостей отрадным голом отличился Ритс.

Следует отметить, что после этого матча Месси повторил рекорд Криштиану Роналду. Аргентинский нападающий забил 38 команд в Лиге чемпионов. Кроме того, Мбаппе стал самым молодым игроком в ЛЧ, который к 23 годам забил 30 голов в турнире.

После победы парижане вслед за англичанами вышли со второго места в 1/8 ЛЧ, а оставшиеся на последнем месте бельгийцы не попали в еврокубковую весну.

"ПСЖ" – "Брюгге" – 4:1

Голые: Мбаппе, 2, 7, Месси, 38, 76 (пен) – Ритс, 68

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