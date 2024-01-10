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"Лацио" - "Рома": стартовые составы на "Римское дерби" в Кубке Италии

"Лацио" и "Рома" соседствуют по турнирной таблице Серии А и находятся на 7 и 8 месте соответственно

сегодня, 18:26
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня состоятся еще два четвертьфинальных матча Кубка Италии. В одном из них зрителей ждет "Римское дерби" между "Лацио" и "Ромой". Стали известны стартовые составы команд, передают "Комментарии".

"Лацио" - "Рома": стартовые составы на "Римское дерби" в Кубке Италии

Матч Лацио-Рома. Фото с открытых источников

Стартовые составы команд

”Лацио” - ”Рома”: стартовые составы на ”Римское дерби” в Кубке Италии - фото 2
”Лацио” - ”Рома”: стартовые составы на ”Римское дерби” в Кубке Италии - фото 3

Где посмотреть матч

Игру Лацио – Рома можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало матча завтра в 19:00 по киевскому времени.

Расписание и результаты матчей 1/4 Кубка Италии

  • "Фиорентина" — "Болонья" 0:0 (после серии пенальти 5:4)

  • "Лацио" — "Рома" (10 января, 19:00)

  • "Милан" — "Аталанта" (10 января, 22:00)

  • "Ювентус" — "Фрозиноне" (11 января, 22:00)

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Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

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Источник: https://x.com/OfficialSSLazio/status/1745114170482106770?s=20
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