38-летний Роналду стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году: сколько он забил



















Сегодня Криштиану Роналду в матче чемпионата Саудовской Аравии забил гол и помог своей команде разгромить соперника. Этот мяч стал для португальца 54 в 2023 году, что является абсолютным рекордом. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Аль-Наср".



Роналду забил гол. Фото прес-служба Аль-Насра

Рекорд Роналду

Португалец стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году с 54 голами. Из них 44 гола он забил за Аль-Наср, а еще 10 за сборную Португалии. Ближайшие конкуренты Роналду – Гарри Кейн (Англия) и Килиан Мбаппе (Франция) забили по 52 гола за свои клубы и сборные и уже не сыграют в этом году.





Лучшие бомбардиры Европы

52 гола (57 матчей) Гарри Кейн ("Тоттенхэм"/"Бавария" и Англия) 52 (53) Килиан Мбаппе ("ПСЖ" и Франция) 50 (60) Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" и Норвегия) 40 (60) Ромелу Лукаку ("Интер"/"Рома" и Бельгия) 39 (64) Сантьяго Хименес ("Фейеноорд" и Мексика) 37 (67) Лаутаро Мартинес ("Интер" и Аргентина) 36 (47) Мауро Икарди ("Галатасарай") 36 (63) Вангелис Павлидис ("Алкмаар" и Греция) 36 (60) Мохамед Салах ("Ливерпуль" и Египет) 34 (47) Виктор Осимхен ("Наполи" и Нигерия) 32 (51) Люк де Йонг (ПСВ) 31 (53) Уго Кейперс ("Гент")

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