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38-летний Роналду стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году: сколько он забил

Роналду забил больше таких футболистов как Килиан Мбаппе и Гарри Кейн

30 декабря 2023, 23:31
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня Криштиану Роналду в матче чемпионата Саудовской Аравии забил гол и помог своей команде разгромить соперника. Этот мяч стал для португальца 54 в 2023 году, что является абсолютным рекордом. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Аль-Наср".

38-летний Роналду стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году: сколько он забил

Роналду забил гол. Фото прес-служба Аль-Насра

Рекорд Роналду

Португалец стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году с 54 голами. Из них 44 гола он забил за Аль-Наср, а еще 10 за сборную Португалии. Ближайшие конкуренты Роналду – Гарри Кейн (Англия) и Килиан Мбаппе (Франция) забили по 52 гола за свои клубы и сборные и уже не сыграют в этом году.


Лучшие бомбардиры Европы

  1. 52 гола (57 матчей) Гарри Кейн ("Тоттенхэм"/"Бавария" и Англия)

  2. 52 (53) Килиан Мбаппе ("ПСЖ" и Франция)

  3. 50 (60) Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" и Норвегия)

  4. 40 (60) Ромелу Лукаку ("Интер"/"Рома" и Бельгия)

  5. 39 (64) Сантьяго Хименес ("Фейеноорд" и Мексика)

  6. 37 (67) Лаутаро Мартинес ("Интер" и Аргентина)

  7. 36 (47) Мауро Икарди ("Галатасарай")

  8. 36 (63) Вангелис Павлидис ("Алкмаар" и Греция)

  9. 36 (60) Мохамед Салах ("Ливерпуль" и Египет)

  10. 34 (47) Виктор Осимхен ("Наполи" и Нигерия)

  11. 32 (51) Люк де Йонг (ПСВ)

  12. 31 (53) Уго Кейперс ("Гент")

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Источник: https://x.com/AlNassrFC_EN/status/1741193997429649861?s=20
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