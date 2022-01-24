18 лет назад умер основатель бисиклеты и лучший бомбардир ЧМ-1938

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Олег Терещенко
Леонидас да Силва по прозвищу "Черный бриллиант", родился
6 сентября 1913 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия). До появления Пеле он считался
самым лучшим футболистом Бразилии. Южноамериканский нападающий является автором
и первым исполнителем удара в падении через себя. Впервые, Леонидас исполнил
бисиклету вовремя Копа Америка, во время поединка сборных Бразилии и Уругвая.
Леонидас исполняет бисиклету - фото из открытых источников
На чемпионате мира 1938 года, который проходил во
Франции, Леонидас стал лучшим бомбардиром турнира, забив в ворота соперников
восемь мячей в четырех матчах.
На этом мундиале сборная Бразилия дошла лишь до
полуфинала. В поединке за выход в финал, "селесао" проиграли итальянцам. В той
встрече Леонидас не принимал участие. По не понятной причине, тренер сборной
Адемар почему-то не включил его в состав.
Всего за сборную Бразилии Леонидас да Силва провел 24
поединка и забил в них 25 мячей.
Завершив карьеру, долгие годы работал спортивным
комментатором.
Скончался 24 января 2004 года в городе Котия,
Сан-Паулу (Бразилия).
Кроме того, Леонидас да Силва: Бронзовый призер
чемпионата мира (1938); серебряный призер чемпионата Южной Америки (1946);
обладатель Кубка Рио Бранко (1932); обладатель Кубка Рока (1945); 3-кратный
чемпион лиги Кариока (1934, 1935, 1939); 5-кратнй чемпион лиги Паулиста (1943,
1945, 1946, 1948, 1949).
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