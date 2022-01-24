18 лет назад умер основатель бисиклеты и лучший бомбардир ЧМ-1938

Леонидас да Силва по прозвищу "Черный бриллиант", родился 6 сентября 1913 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия). До появления Пеле он считался самым лучшим футболистом Бразилии. Южноамериканский нападающий является автором и первым исполнителем удара в падении через себя. Впервые, Леонидас исполнил бисиклету вовремя Копа Америка, во время поединка сборных Бразилии и Уругвая.

Леонидас исполняет бисиклету - фото из открытых источников

На чемпионате мира 1938 года, который проходил во Франции, Леонидас стал лучшим бомбардиром турнира, забив в ворота соперников восемь мячей в четырех матчах.

На этом мундиале сборная Бразилия дошла лишь до полуфинала. В поединке за выход в финал, "селесао" проиграли итальянцам. В той встрече Леонидас не принимал участие. По не понятной причине, тренер сборной Адемар почему-то не включил его в состав.

Всего за сборную Бразилии Леонидас да Силва провел 24 поединка и забил в них 25 мячей.

Завершив карьеру, долгие годы работал спортивным комментатором.

Скончался 24 января 2004 года в городе Котия, Сан-Паулу (Бразилия).

Кроме того, Леонидас да Силва: Бронзовый призер чемпионата мира (1938); серебряный призер чемпионата Южной Америки (1946); обладатель Кубка Рио Бранко (1932); обладатель Кубка Рока (1945); 3-кратный чемпион лиги Кариока (1934, 1935, 1939); 5-кратнй чемпион лиги Паулиста (1943, 1945, 1946, 1948, 1949).

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