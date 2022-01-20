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Бывший игрок симферопольской "Таврии" рассказал интересные вещи об аннексии Крыма

На сегодняшний день Калиниченко с семьей проживает в Москве

сегодня, 20:55
Автор:

Олег Терещенко
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Бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко, как сообщает sport.fakty, в интервью одному из российских ресурсов поделился воспоминаниями о выступлениях за симферопольскую "Таврию" в период, когда Россия аннексировала Крым.

Бывший игрок симферопольской "Таврии" рассказал интересные вещи об аннексии Крыма

Максим Калиниченко - фото из tavriya.com

Как рассказывал 42-летний Максим, то, что россиянам показывали по телевизору – это ложь.

"Происходило восхищение. Приезжает ОМОН — точнее не ОМОН, а бойцы особого назначения. В полной экипировке, в полном обмундировании. Ты понимаешь, что это не ополчение. Мы ходили в рестораны возле Дома правительства, который в какой-то момент захватили, где происходило. Свободное "волеизъявление, выборы куда-то. И просто Wi-Fi-сеть была – "ОМОН России". Особенно никто не прятался там".

Четвертьфиналист ЧМ-2006 вспомнил, как ему пришлось вывозить из Крыма автомобиль и деньги из банковской ячейки.

"Страшновато было, уже на тот момент пошли блокпосты, — отметил футболист. — Никто не знал, что происходит. Шло увлечение. Никто не понимал, что будет. Самолетами мы летать уже не могли, аэропорт был заблокирован. Поэтому ездили на автобусе. Выезжаешь из Крыма, а дальше на Херсонщине блокпосты... Все серьезно, суровые мужчины стоят, хорошо тоже экипированы... И никто не знает, что будет дальше.

В какой-то момент я расторг контракт и уехал, а до этого вывез все — машину, деньги из ячейки, потому что банки, скажем так, перешли в другие руки. Ничего хорошего в тот момент не было. Ничего тоже плохого, мяса там не было. Правда, когда говорят, что в Крыму была бескровная история… Была кровь, к сожалению, – вспоминал Максим.

Напомним, что уроженец Харькова Максим Калиниченко, в активе которого 47 матчей и семь мячей в футболке сборной Украины, больше 20 лет живет с семьей в Москве.


Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о расписании 23 тура итальянской Серии А.


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Источник: https://sport.fakty.ua/394326-prosto-wi-fi-set-byla-omon-rossii-eks-futbolist-sbornoj-ukrainy-vspomnil-kak-zahvatyvali-krym
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