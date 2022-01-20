Бывший игрок симферопольской "Таврии" рассказал интересные вещи об аннексии Крыма

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Олег Терещенко
Бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко, как сообщает sport.fakty, в интервью одному из российских ресурсов поделился воспоминаниями о выступлениях за симферопольскую "Таврию" в период, когда Россия аннексировала Крым.
Максим Калиниченко - фото из tavriya.com
Как рассказывал 42-летний Максим, то, что россиянам показывали по телевизору – это ложь.
Четвертьфиналист ЧМ-2006 вспомнил, как ему пришлось вывозить из Крыма автомобиль и деньги из банковской ячейки.
"Страшновато было, уже на тот момент пошли блокпосты, — отметил футболист. — Никто не знал, что происходит. Шло увлечение. Никто не понимал, что будет. Самолетами мы летать уже не могли, аэропорт был заблокирован. Поэтому ездили на автобусе. Выезжаешь из Крыма, а дальше на Херсонщине блокпосты... Все серьезно, суровые мужчины стоят, хорошо тоже экипированы... И никто не знает, что будет дальше.
В какой-то момент я расторг контракт и уехал, а до этого вывез все — машину, деньги из ячейки, потому что банки, скажем так, перешли в другие руки. Ничего хорошего в тот момент не было. Ничего тоже плохого, мяса там не было. Правда, когда говорят, что в Крыму была бескровная история… Была кровь, к сожалению, – вспоминал Максим.
Напомним, что уроженец Харькова Максим Калиниченко, в активе которого 47 матчей и семь мячей в футболке сборной Украины, больше 20 лет живет с семьей в Москве.
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