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22 миллиона гривен принес благотворительный матч сыгранный "Шахтером"

Все средства с матча "Тоттенхэм" - "Шахтер" пойдут на благотворительность

сегодня, 17:35
Автор:
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Куров Артем
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6 августа 2023 года состоялся благотворительный товарищеский матч между "Тоттенхэмом" и "Шахтером", на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. В итоге игра принесла доход более чем в 22 миллиона гривен (или около 505 тысяч фунтов стерлингов). Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Шахтер", передают "Комментарии".

22 миллиона гривен принес благотворительный матч сыгранный "Шахтером"

Шахтер перед матчем с Тоттенхэмом. Фото с открытых источников

Деньги, собранные во время этого матча, будут направлены фондом Shakhtar Social для реализации различных проектов, направленных на помощь и поддержку украинцев, пострадавших в результате полномасштабной вооруженной агрессии России.


Однако благотворительность не заканчивается только этим. ФК "Тоттенхэм" и "Шахтер" договорились о совместном проекте стоимостью 50 тысяч фунтов стерлингов, направленном на оказание помощи украинским беженцам, которые сейчас находятся в Англии.

ФК "Шахтер" выражает благодарность ФК "Тоттенхэм" за организацию и проведение на высшем уровне благотворительного матча, руководству клуба и всем болельщикам, приобщившимся к сбору средств. Ваша поддержка и солидарность с Украиной и украинским народом в это тяжелое время очень важны для нашей страны, говорится в сообщении.

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Также "Комментарии" писали, что состоялась церемония вручения "Золотого мяча-2023". Его, как многие и ожидали, получил Лионель Месси, а вот трофей Копа как лучшему игроку мира до 21 года достался полузащитнику "Реала" Джуду Беллингему.



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Источник: https://shakhtar.com/uk-ua/news/2023/november/1_news/1_tottenham_shakhtar/
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