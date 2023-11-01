22 миллиона гривен принес благотворительный матч сыгранный "Шахтером"

6 августа 2023 года состоялся благотворительный товарищеский матч между "Тоттенхэмом" и "Шахтером", на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. В итоге игра принесла доход более чем в 22 миллиона гривен (или около 505 тысяч фунтов стерлингов). Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Шахтер", передают "Комментарии".



Шахтер перед матчем с Тоттенхэмом. Фото с открытых источников

Деньги, собранные во время этого матча, будут направлены фондом Shakhtar Social для реализации различных проектов, направленных на помощь и поддержку украинцев, пострадавших в результате полномасштабной вооруженной агрессии России.



Однако благотворительность не заканчивается только этим. ФК "Тоттенхэм" и "Шахтер" договорились о совместном проекте стоимостью 50 тысяч фунтов стерлингов, направленном на оказание помощи украинским беженцам, которые сейчас находятся в Англии.



ФК "Шахтер" выражает благодарность ФК "Тоттенхэм" за организацию и проведение на высшем уровне благотворительного матча, руководству клуба и всем болельщикам, приобщившимся к сбору средств. Ваша поддержка и солидарность с Украиной и украинским народом в это тяжелое время очень важны для нашей страны, говорится в сообщении.

Читайте также, что вчера стартовали продажи билетов на квалификационный матч чемпионата Европы 2024 года, где сойдутся национальные сборные Украины и Италии. Этот важный поединок состоится на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене 20 ноября.



Также "Комментарии" писали, что состоялась церемония вручения "Золотого мяча-2023". Его, как многие и ожидали, получил Лионель Месси, а вот трофей Копа как лучшему игроку мира до 21 года достался полузащитнику "Реала" Джуду Беллингему.

