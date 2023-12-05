Кубок Испании: где смотреть матч "Валенсии" Яремчука

Сегодня в рамках 1/32 финала Кубка Испании по футболу встретятся СК "Ароса" и "Валенсия". За "летучих мышей" в стартовом составе может выйти Роман Яремчук. Где и о которой смотреть матч с участием украинца читайте в материале "Комментариев".



Роман Яремчук на тренировке. Фото с открытых источников

Где будут транслировать матч

Игру "Ароса" — "Валенсия" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 3", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча запланировано на 22:00.

Перед матчем

"Валенсия" находится на 9 позиции в испанской Ла Лиге. Свой последний матч "летучие мыши" проиграли "Жирони" со счетом 2:1. В 1/64 финала Кубка Испании "Валенсия" одолела "Логроньес" 2:0. "Ароса" играет в пятом по силе дивизионе Испании. В прошлом раунде клуб прошел "Гранаду" из Ла Лиги, но только за счет технического поражения.

Больше спортивных новостей

Читайте также, что в современном футболе заработная плата игроков в топовых европейских лигах исчисляется в миллионах евро в год. Топ крупнейших контрактов футболистов в испанской Ла Лиге приводит портал Capology, передают "Комментарии".

Также отметим, что состоялась жеребьевка финальной части Евро-2024. 21 команда и трое будущих победителей плей-офф, среди которых может быть Украина, узнали своих соперников.

Напомним, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, похоже, собрался баллотироваться в президенты Ирландии. На своей странице в соцсети X, он спросил своих фолловеров, кого бы они избрали президентом страны, добавив в один из вариантов свое имя.



