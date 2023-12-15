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Кто обогнал Мбаппе: самые быстрые игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Максимальная скорость, которую развил игрок на групповом этапе Лиги чемпионов, составляет 36,3 км/ч

сегодня, 15:09
Автор:
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Куров Артем
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Завершился групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, стало известно, кто вышел в 1/8 финала. Кто стал самым быстрым игроком ЛЧ, читайте в материале "Комментариев".

Кто обогнал Мбаппе: самые быстрые игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Мбаппе во время матча. Фото с открытых источников

Самые быстрые игроки группового этапа

  1. Карим Адееми (Боруссия Дортмунд) – максимальная скорость 36,3 км/ч;


  2. Килиан Мбаппе (“ПСЖ”) – 36,1 км/ч;

  3. Лоис Опенда (РБ Лейпциг) – 35,7 км/ч;

  4. Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед) – 35,7 км/ч;

  5. Дайзен Маэда ("Селтик") – 35,6 км/ч;

  6. Альфонсо Дэвис ("Бавария") – 35,5 км/ч;

  7. Мохаммед Симакан (“Симакан”) – 35,5 км/ч;

  8. Сандро Тонали (“Ньюкасл”) – 35,5 км/ч;

  9. Тео Эрнандес (Милан) – 35,4 км/ч;

  10. Ашраф Хакими ("ПСЖ") – 35,4 км/год;

Результаты матчей 6 тура группового этапа Лиги чемпионов

12 декабря, вторник

  • "Ланс" 2:1 "Севилья";

  • "ПСВ" 1:1 "Арсенал";

  • "Зальцбург" 1:3 "Бенфика";

  • "Интер" 0:0 "Реал Сосьедад";

  • "Копенгаген" 1:0 "Галатасарай";

  • "Манчестер Юнайтед" 0:1 "Бавария";

  • "Наполи" 2:0 "Брага";

  • "Унион Берлин" 2:3 "Реал Мадрид".

13 декабря, среда

  • "РБ Лейпциг" 2:1 "Янг Бойз";

  • "Црвена Звезда" 2:3 "Манчестер Сити";

  • "Антверпен" 3:2 "Барселона";

  • "Атлетико" 2:0 "Лацио";

  • "Боруссия" 1:1 "ПСЖ";

  • "Ньюкасл Юнайтед" 1:2 "Милан";

  • "Порту" 5:3 "Шахтер";

  • "Селтик" 2:1 "Фейеноорд".

Читайте также, что "Шахтер" завершил выступления в этом сезоне Лиги чемпионов. В последнем туре в сверхрезультативном матче "горняки" уступили "Порту" со счетом 5:3. Стало известно, сколько донецкий клуб заработал за групповой этап ЛЧ.

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.




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Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/statistics/players/
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