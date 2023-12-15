Кто обогнал Мбаппе: самые быстрые игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Завершился групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, стало известно, кто вышел в 1/8 финала. Кто стал самым быстрым игроком ЛЧ, читайте в материале "Комментариев".



Мбаппе во время матча. Фото с открытых источников

Самые быстрые игроки группового этапа

Карим Адееми (Боруссия Дортмунд) – максимальная скорость 36,3 км/ч;

Килиан Мбаппе (“ПСЖ”) – 36,1 км/ч; Лоис Опенда (РБ Лейпциг) – 35,7 км/ч; Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед) – 35,7 км/ч; Дайзен Маэда ("Селтик") – 35,6 км/ч; Альфонсо Дэвис ("Бавария") – 35,5 км/ч; Мохаммед Симакан (“Симакан”) – 35,5 км/ч; Сандро Тонали (“Ньюкасл”) – 35,5 км/ч; Тео Эрнандес (Милан) – 35,4 км/ч; Ашраф Хакими ("ПСЖ") – 35,4 км/год;

Результаты матчей 6 тура группового этапа Лиги чемпионов

12 декабря, вторник

"Ланс" 2:1 "Севилья";

"ПСВ" 1:1 "Арсенал";

"Зальцбург" 1:3 "Бенфика";

"Интер" 0:0 "Реал Сосьедад";

"Копенгаген" 1:0 "Галатасарай";

"Манчестер Юнайтед" 0:1 "Бавария";

"Наполи" 2:0 "Брага";

"Унион Берлин" 2:3 "Реал Мадрид".

13 декабря, среда

"РБ Лейпциг" 2:1 "Янг Бойз";

"Црвена Звезда" 2:3 "Манчестер Сити";

"Антверпен" 3:2 "Барселона";

"Атлетико" 2:0 "Лацио";

"Боруссия" 1:1 "ПСЖ";

"Ньюкасл Юнайтед" 1:2 "Милан";

"Порту" 5:3 "Шахтер";

"Селтик" 2:1 "Фейеноорд".

Читайте также, что "Шахтер" завершил выступления в этом сезоне Лиги чемпионов. В последнем туре в сверхрезультативном матче "горняки" уступили "Порту" со счетом 5:3. Стало известно, сколько донецкий клуб заработал за групповой этап ЛЧ.

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.



