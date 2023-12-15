Кто обогнал Мбаппе: самые быстрые игроки группового этапа Лиги Чемпионов

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Куров Артем
Завершился групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, стало известно, кто вышел в 1/8 финала. Кто стал самым быстрым игроком ЛЧ, читайте в материале "Комментариев".
Мбаппе во время матча. Фото с открытых источников
Карим Адееми (Боруссия Дортмунд) – максимальная скорость 36,3 км/ч;
Килиан Мбаппе (“ПСЖ”) – 36,1 км/ч;
Лоис Опенда (РБ Лейпциг) – 35,7 км/ч;
Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед) – 35,7 км/ч;
Дайзен Маэда ("Селтик") – 35,6 км/ч;
Альфонсо Дэвис ("Бавария") – 35,5 км/ч;
Мохаммед Симакан (“Симакан”) – 35,5 км/ч;
Сандро Тонали (“Ньюкасл”) – 35,5 км/ч;
Тео Эрнандес (Милан) – 35,4 км/ч;
Ашраф Хакими ("ПСЖ") – 35,4 км/год;
12 декабря, вторник
"Ланс" 2:1 "Севилья";
"ПСВ" 1:1 "Арсенал";
"Зальцбург" 1:3 "Бенфика";
"Интер" 0:0 "Реал Сосьедад";
"Копенгаген" 1:0 "Галатасарай";
"Манчестер Юнайтед" 0:1 "Бавария";
"Наполи" 2:0 "Брага";
"Унион Берлин" 2:3 "Реал Мадрид".
13 декабря, среда
"РБ Лейпциг" 2:1 "Янг Бойз";
"Црвена Звезда" 2:3 "Манчестер Сити";
"Антверпен" 3:2 "Барселона";
"Атлетико" 2:0 "Лацио";
"Боруссия" 1:1 "ПСЖ";
"Ньюкасл Юнайтед" 1:2 "Милан";
"Порту" 5:3 "Шахтер";
"Селтик" 2:1 "Фейеноорд".
Читайте также, что "Шахтер" завершил выступления в этом сезоне Лиги чемпионов. В последнем туре в сверхрезультативном матче "горняки" уступили "Порту" со счетом 5:3. Стало известно, сколько донецкий клуб заработал за групповой этап ЛЧ.
Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.
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