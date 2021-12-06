Конте, Аллегри, Нагельсманн, Почеттино и Венгер: топ-5 тренеров, которые не захотели работать в "Реале"

Мадридский "Реал", несмотря на то, что является одним из самых титулованных клубов в мире, не всегда рассматривается сильными тренерами, как лакомый кусочек карьерной вершины. В первую очередь, должность наставника "сливочных" подразумевает огромное психологическое давление как со стороны руководства, так и болельщиков. Рrsport.net предлагает вспомнить, какие тренеры наотрез отказались от возможности работать с "Реалом" и почему.

Реал Мадрид - фото Getty Images

Антонио Конте

После своей успешной работы во главе лондонского "Челси" (в период с 2016 по 2018 гг.), который при нем выиграл АПЛ, Конте стал весьма востребованным специалистом. Именно итальянец был одним из приоритетных кандидатов на эту должность, после ухода Зидана. Но Конте отказался от этого предложения. Он просто захотел чуть отдохнуть, после такого длительного периода работы в Лондоне.

Массимилиано Аллегри

С этим специалистом "Ювентус" (начиная с 2014 года) 5 раз выиграл Серию А, а также 4 раза Кубок Италии. Под руководством Аллегри "старая синьора" имела возможность выиграть Лигу чемпионов. Но дважды в финале ЛЧ проиграл с "Юве".

Когда Массимилиано во второй раз стал главным тренером "Ювентуса" (2021 год), он рассказывал, что ему предлагали пост наставника в "Реале". Но он отказался, потому, что в тот период Роналду перешел из мадридского клуба в "Ювентус" — итальянец хотел с ним поработать.

Юлиан Нагельсманн

Нагельсманн – известный на весь мир немецкий тренер, который сумел вывести из дна Бундеслиги "Хоффенхайм", а также помог команде впервые в ее истории квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Также, молодой специалист возглавлял РБ "Лейпциг", а сейчас пытается, руководя мюнхенской "Баварией" добыть себе не только чемпионство в Бундеслиги, но и выиграть ЛЧ.

Но, в 2018 году он мог очутится в Мадриде. Его приглашали в "Реал". Причина его отказала – незнание испанского языка. А учитывая, что до начала сезона оставалось всего несколько недель, то молодой специалист решил просто перестраховаться.

Маурисио Почеттино

После ухода Зидана, аргентинский тренер был одним из первых в списке на должность наставника "Реала". Но он отказался от столь выгодного предложения, так как хотел и дальше продолжать работать с лондонским "Тоттенхэмом". На то время, у Почеттино со "шпорами" все было здорово и по результатам, и по игре.

Арсен Венгер

Известного французского специалиста, который больше двадцати лет возглавлял лондонский "Арсенал", так же приглашали (и не раз) поработать в Мадриде. Первый раз – в "нулевых", а второй – в 2018 году.

Венгер объяснял свой отказ тем, что он пообещал команде и ее руководству не уходить с поста главного тренера, после того, как был построен новый стадион футбольного клуба.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что бизнес обладателя "Золотого мяча" может рухнуть в Барселоне.





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