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Главная Новости Спорт футбол Команда из украинского села вышла в следующий этап футбольной Лиги Европы
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Команда из украинского села вышла в следующий этап футбольной Лиги Европы

"Колос" неожиданно прошел "Арис" в футбольной Лиге Европы

сегодня, 23:04
Автор:

Владимир Лавский

Футбольный клуб "Колос" из села Коваливка Киевской области прошла греческий "Арис" во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Украинский клуб одержал победу со счетом 2:1. 

Команда из украинского села вышла в следующий этап футбольной Лиги Европы

В первом тайме греческий клуб владел инициативой, однако больше моментов создал как раз "Колос". Сначала Владимир Лысенко не смог забить с выгодной позиции, а потом в суматохе перед воротами никто из коваливцев не смог пробить.

Только начался второй тайм, как "Колос" открыл счет. Андрей Богданов со штрафного с левого фланга выполнил подачу в центр, мяча никто не коснулся, и на дальней штанге Андрей Новак в падении пробил в пустой угол ворот. Достаточно быстро греки сумели сравнять счет. Бруно Гама принял мяч на линии штрафной и мощно пробил в дальнюю девятку. Развязка встречи наступила на 63-й минуте. Денис Антюх после неудачной игры вратаря оказался первым на добивании и с близкого расстояния поразил пустые ворота. 

В третьем квалификационном раунде "Колос" на следующей неделе сыграет против хорватской "Риеки". Противостояния пройдет с одного матча. 

Как ранее сообщали "Комментарии", сборная Украины сохранила высокое место в рейтинге ФИФА.  


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