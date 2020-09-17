Свежий рейтинг ФИФА: сборная Украины сохранила позицию в списке лучших

Сборная Украины по футболу осталась на 24-м месте в рейтинге ФИФА, опубликованном 17 сентября. Об этом сообщает официальный сайт мировой федерации футбола.

В сентябрьской версии рейтинга у подопечных Андрея Шевченко 1539 рейтинговых баллов. Лидировать продолжает команда Бельгии (1773 балла), далее - Франция (1744 балла) и Бразилия (1712 баллов). Самый большой рывок из первой сотни совершила сборная России, поднявшаяся на 32-е место с 38-го (1485 очков).

Напомним, рейтинг ФИФА учитывается при жеребьевке квалификации и основных этапов чемпионатов Европы и мира.

Как ранее сообщали "Комментарии", сборная Украины разгромно уступила Испании в матче Лиги наций.

Большинство событий игры произошло в первом тайме. Уже на второй минуте был назначен пенальти в ворота Андрея Пятова. Ансу Фати ворвался в штрафную площадь, где его сбил защитник "Шахтера" Сергей Кривцов. К мячу подошел Серхио Рамос и уверенно пробил в левый нижний угол. Голкипер дончан, хоть к мячу и добрался, однако отразить в сторону не смог. Второй мяч в игре забил также капитан испанской команды. После кросса слева Рамос выиграл борьбу в воздухе и головой по высокой дуге перебросил Пятова. Еще до перерыва Ансу Фати нанес классный обводящий в правый угол, и от штанги мяч оказался в сетке.



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