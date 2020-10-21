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Главная Новости Спорт футбол Киевское "Динамо" уступило "Ювентусу" в Лиге чемпионов: обзор матча (ВИДЕО)
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Киевское "Динамо" уступило "Ювентусу" в Лиге чемпионов: обзор матча (ВИДЕО)

Киевляне потерпели поражение со счетов 0:2

сегодня, 00:26
Автор:

Владимир Лавский

Киевское "Динамо" уступило "Ювентусу" в Лиге чемпионов: обзор матча (ВИДЕО)

Киевское "Динамо" с поражения стартовало в групповом турнире Лиги чемпионов. Столичный клуб уступил дома "Ювентусу" — 0:2. 

Киевляне изначально выглядели аутсайдером в паре, несмотря на отсутствие у соперника Криштиану Роналду, который заразился COVID-19. 

До перерыва подопечные Мирчи Луческу сдерживали атаки соперника, а сами очень редко ходили вперед. В очередной раз хотелось бы отметить игру Георгия Бущана, вратарь "Динамо" в первом тайме оставил свои ворота на замке.

Однако только началась вторая половина, как сразу Альваро Мората удачно сыграл на добивании и открыл счет в игре. Подопечные Мирчи Луческу начали раскрываться, после чего сами начали пропускать атаки соперника. Одна из них увенчалась вторым голом Мораты головой после подачи с правого фланга.

Во втором матче группы "Барселона" разгромила "Ференцварош" Сергея Реброва — 5:1. 


Как ранее сообщали "Комментарии", "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников на групповом этапе Лиги чемпионов. 


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