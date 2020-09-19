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Главная Новости Спорт футбол Киевское "Динамо" на последних минутах обыграло аутсайдера чемпионата Украины
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Киевское "Динамо" на последних минутах обыграло аутсайдера чемпионата Украины

Киевляне минимально победили ФК "Львов" - 3:1

сегодня, 21:25
Автор:

Владимир Лавский

Киевское "Динамо" в матче третьего тура Украинской премьер-лиги обыграло футбольный клуб "Львов" - 3:1. 

Киевское "Динамо" на последних минутах обыграло аутсайдера чемпионата Украины

В первом тайме зрители голов не увидели, хотя подопечные Мирчи Луческу создали за 45 минут немало моментов. Основные события произошли во втором тайме. В перерыве румынский тренер сделал сразу четыре замены, и это внесло свои коррективы. 

Сначала арбитр матча назначил пенальти за нарушение на Владиславе Супряге в чужой штрафной площади. Виктор Цыганков подошел к мячу и спокойно пробил в левый нижний угол. Львовяне редко ходили в атаку, однако во время одного из штрафных хорватский легионер гостей Марк Челич из пределов вратарской затолкал мяч в сетку. 

Решающий эпизод случился на 86-й минуте матча. Николай Шапаренко со штрафного с 25 метров над стенкой пробил точно в левую девятку. В компенсированное время Владислав Супряга забил третий мяч из пределов штрафной. 

После трех сыгранных матчей "Динамо" на втором месте в турнирной таблице с семью очками. Лидирует "Ворскла", у которой девять баллов.

Как ранее сообщали "Комментарии", клуб из украинского села сенсационно пробился в следующий этап Лиги Европы. 



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