logo

BTC/USD

16223.31

ETH/USD

1171.17

LTC/USD

72.56

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Катар планирует ввести Португалию в черный список стран. Какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Катар планирует ввести Португалию в черный список стран. Какая причина

Из-за заявлений о нарушении прав человека в Катаре, страна планирует добавить Португалию в черный список.

сегодня, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Руководство Катара планирует внести Португалию в черный список после завершения Чемпионата мира по футболу 2022 года. Такое решение принято наказчиками из-за заявлений официальных лиц Португалии о нарушении прав человека в их стране. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Portugal Posts.

Катар планирует ввести Португалию в черный список стран. Какая причина

Фанатка сборной Португалии по футболу. Фото: из открытых источников

Португалия и другие страны Европы отмечали проблемы с правами людей в Катаре. Одно из таких заявлений озвучил президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза в Дохе. Это произошло в день матча между сборными Португалии и Ганы, 24 ноября. Тогда европейцы выиграли со счетом 3:2.

После матча руководство страны проанализировало слова президента Португалии и высказывания о нарушении прав человека других чиновников, после чего вызвали посла этой страны. Вероятно, Португалия попадет в черный список после завершения Чемпионата мира 2022. Это усложнит дипломатические, экономические и социальные отношения между государствами.

Марсело де Соуза во время выступления отметил проблемы с правами людей в Катаре, особенно с доступностью образования для различных социальных групп, включая представителей ЛГБТ.

Ранее, кроме государственных чиновников, свои претензии к режиму в Катаре высказывали иностранные компании. К примеру, одни из самых известных брендов Дании и спонсоры ЧМ-2022 Carlsberg, Hummel и Stark   решили бойкотировать футбольный праздник в Катаре

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный испанский вратарь Икер Касильяс опубликовал сообщение в социальной сети, где рассказал, что он является геем.

Также "Комментарии" писали о том, почему некоторые футболисты на Чемпионате мира в Катаре перед матчами встают на одно колено.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://portugal.postsen.com/local/194086/Portugal-goes-to-Qatar%E2%80%99s-blacklist.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!