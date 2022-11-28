Катар планирует ввести Португалию в черный список стран. Какая причина

Руководство Катара планирует внести Португалию в черный список после завершения Чемпионата мира по футболу 2022 года. Такое решение принято наказчиками из-за заявлений официальных лиц Португалии о нарушении прав человека в их стране. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Portugal Posts.

Фанатка сборной Португалии по футболу. Фото: из открытых источников

Португалия и другие страны Европы отмечали проблемы с правами людей в Катаре. Одно из таких заявлений озвучил президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза в Дохе. Это произошло в день матча между сборными Португалии и Ганы, 24 ноября. Тогда европейцы выиграли со счетом 3:2.

После матча руководство страны проанализировало слова президента Португалии и высказывания о нарушении прав человека других чиновников, после чего вызвали посла этой страны. Вероятно, Португалия попадет в черный список после завершения Чемпионата мира 2022. Это усложнит дипломатические, экономические и социальные отношения между государствами.

Марсело де Соуза во время выступления отметил проблемы с правами людей в Катаре, особенно с доступностью образования для различных социальных групп, включая представителей ЛГБТ.

Ранее, кроме государственных чиновников, свои претензии к режиму в Катаре высказывали иностранные компании. К примеру, одни из самых известных брендов Дании и спонсоры ЧМ-2022 Carlsberg, Hummel и Stark решили бойкотировать футбольный праздник в Катаре

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный испанский вратарь Икер Касильяс опубликовал сообщение в социальной сети, где рассказал, что он является геем.

Также "Комментарии" писали о том, почему некоторые футболисты на Чемпионате мира в Катаре перед матчами встают на одно колено.

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