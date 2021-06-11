Какой выход из скандала с формой украинской сборной предложила УАФ

Скандал вокруг новенькой формы футболистов из отечественной сборной на Евро-2020 продолжает наращивать обороты. Стандартное для большинства украинцев приветствие "Слава Украине! Героям слава!", часть которого УЕФА обязывает убрать с фирменных футболок спортсменов, может стать официальным футбольным символом нашей страны.



УАФ хочет утвердить слоган "Слава Украине! Героям слава!" как официальный. Фото: Нацсборная

Подобную идею рассмотрят представители исполнительного комитета отечественной Ассоциации футбола (УАФ). По словам президента организации Андрея Павелко, таким образом украинская сборная сможет ответить миллионам поклонников, которые выступили на защиту как футбольных, так и национальных интересов Украины.

Помимо так раздраконивших Россию фраз, прославляющих нашу страну и героев, в УАФ могут проголосовать о назначении специальных официальных гербов, которые будут использовать отечественные нацсборные. Отметим, что как на большом, так и на маленьком гербе хотят нарисовать карту Украины — как и всегда, с Крымским полуостровом и Донбассом.

Помимо прочего Павелко на личной Facebook-странице отметил, что попыткой запрета обновленной формы украинской сборной УЕФА добилась противоположного эффекта.



Сейчас, по мнению УАФ, об Украине и нашей команде знает еще больше людей нежели прежде. При этом слоган "Слава Украине! Героям слава!" только за прошедшие сутки был тысячи раз использован пользователями различных соцсетей.

К слову, переговоры украинской сборной с УЕФА насчет внешнего вида экипировки наших спортсменов на Евро-2020 еще не окончены. Вполне возможно, что Украина сможет переубедить европейских футбольных чиновников насчет своего права выступать в ранее одобренных футболках. Тем более, если за национальный слоган в качестве "визитной карточки" футбольных команд проголосуют, это может стать дополнительным аргументом в переговорах.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают последние решения УЕФА насчет формы украинской сборной. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, из-за чего разгорелся "форменный скандал" и как Украина на это отреагировала.

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