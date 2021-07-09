Какими словами датские игроки отблагодарили своих болельщиков за поддержку на Евро-2020

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Данило Матюха
Каспер Шмейхель и еще несколько футболистов датской сборной направили своим болельщикам последние слова благодарности перед тем, как отправиться в заслуженный отпуск. Об этом сообщает TV Sport 2.
Датские болельщики - фото из открытых источников
Как стало известно, игроки сборной Дании после проигранного полуфинала Евро-2020 возвращались домой отдельно. Лишь небольшая часть всей команды выступила перед журналистами после своего прилета на родину. Но большинство игроков обратились к фанатам через свои соцсети.
В свою очередь Янник Вестергаард поделился с миром своей гордость за страну, которую он представлял на чемпионате Европы.
Также большую поддержку в рамках стадиона и вне его пределов подчеркнул Андреас Кристенсен.
Напомним, что тренер сборной Дании Каспер Хьюльманд сожалеет о поражении в матче против сборной Англии. Датский наставник продемонстрировал отличное спокойствие, хорошую командную игру и большую тактическую изобретательность на протяжении всего турнира, но в полуфинальном матче Евро-2020, по мнению самого тренера, это не сыграло решающей роли.
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