Какими словами датские игроки отблагодарили своих болельщиков за поддержку на Евро-2020

Каспер Шмейхель и еще несколько футболистов датской сборной направили своим болельщикам последние слова благодарности перед тем, как отправиться в заслуженный отпуск. Об этом сообщает TV Sport 2.

Датские болельщики - фото из открытых источников

Как стало известно, игроки сборной Дании после проигранного полуфинала Евро-2020 возвращались домой отдельно. Лишь небольшая часть всей команды выступила перед журналистами после своего прилета на родину. Но большинство игроков обратились к фанатам через свои соцсети.

"Ничего подобного я не испытывал. Я так горжусь тем, что представляю Данию. Вы были там, когда мы больше всего в вас нуждались. Вы показали всему миру, что значит быть датчанином. Это было фантастического путешествия длительностью в несколько последних недель, и я уверен, что мы будем опираться на этот опыт в будущем. Это только начало. Большое спасибо, Дания", — написал в своем Twitter Каспер Шмейхель.

В свою очередь Янник Вестергаард поделился с миром своей гордость за страну, которую он представлял на чемпионате Европы.

"Чувств сейчас много, но главное — гордость. Гордость за моих товарищей по команде и наш невероятный коллектив. За нашу тренерскую команду, которая в самых сложных условиях руководила нами образцово. И больше всего, гордость за возможность представлять Данию. Мы можем быть маленькой страной с точки зрения размеров и населения, но в сердце, сообществе и единстве мы большие. Спасибо всем. Я и команда никогда этого не забудем", — написал Вестергаард.

Также большую поддержку в рамках стадиона и вне его пределов подчеркнул Андреас Кристенсен.

"Поддержка, атмосфера и, самое главное, единство, которого мы достигли, как страна, меня восхищает. Для меня сбылась огромная мечта! Мы играли за Данию и невероятно благодарны за неописуемую поддержку, которую мы получили" — пишет Андреас Кристенсен.

Напомним, что тренер сборной Дании Каспер Хьюльманд сожалеет о поражении в матче против сборной Англии. Датский наставник продемонстрировал отличное спокойствие, хорошую командную игру и большую тактическую изобретательность на протяжении всего турнира, но в полуфинальном матче Евро-2020, по мнению самого тренера, это не сыграло решающей роли.

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