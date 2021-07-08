Какие впечатления от победы над Данией получил Рахим Стерлинг

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Данило Матюха
Английская команда должна перегруппироваться и прийти в себя, чтобы сразиться с Италией в финале Евро-2020 после эмоциональной полуфинальной победы над сборной Дании. Об этом заявил нападающий "трех львов" Рахим Стерлинг.
Рахим Стерлинг - фото из открытых источников
Эмоции накалились на "Уэмбли", когда подопечные Гарета Саутгейта вышли в первый крупный финал с 1966 года с победой над сборной Дании в дополнительное время со счетом 2:1. Стерлинг также приложился к победе, заработав очень спорный пенальти, который и принес англичанам победу.
По ходу матча Англия начала уступать после штрафного Миккеля Дамсгаарда, но быстро сравняла счет, когда Симон Кьяер пробил свои ворота под давлением Стерлинга.
Напомним, что футбольное сообщество "взорвалась" от назначения очень спорного пенальти в дополнительное время полуфинального матча. Ранее "Комментарии" писали от том, как мир отреагировал на скандальное пенальти англичан в полуфинале Евро-2020.
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