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Главная Новости Спорт футбол Какие впечатления от победы над Данией получил Рахим Стерлинг
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Какие впечатления от победы над Данией получил Рахим Стерлинг

Игроки сборной Англии не могут прийти в себя после празднований на "Уэмбли"

сегодня, 15:53
Автор:

Данило Матюха

Английская команда должна перегруппироваться и прийти в себя, чтобы сразиться с Италией в финале Евро-2020 после эмоциональной полуфинальной победы над сборной Дании. Об этом заявил нападающий "трех львов" Рахим Стерлинг.

Какие впечатления от победы над Данией получил Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг - фото из открытых источников

Эмоции накалились на "Уэмбли", когда подопечные Гарета Саутгейта вышли в первый крупный финал с 1966 года с победой над сборной Дании в дополнительное время со счетом 2:1. Стерлинг также приложился к победе, заработав очень спорный пенальти, который и принес англичанам победу.

"Я думал, что после празднования, на котором фанаты и игроки поют друг другу серенаду "Трех львов" и "Милая Кэролайн" самообладание нескоро вернется. Но как только мы пришли в раздевалку, все закончилось и нам нужно сосредоточиться на выходных. Все идет пошагово, и это все, что мы можем сделать", — сказал Стерлинг.

По ходу матча Англия начала уступать после штрафного Миккеля Дамсгаарда, но быстро сравняла счет, когда Симон Кьяер пробил свои ворота под давлением Стерлинга.

"Это было отличное выступление. Нам пришлось сильно постараться после первого пропущенного на турнире гола, мы хорошо перегруппировались и продемонстрировали хороший командный дух, чтобы вернуться и выиграть. Было трудно отставать, но мы знали, что должны проявлять терпение. Мы знали, с учетом имеющихся у нас ног, агрессивности и силы, сломать соперника будет вопросом времени", — добавил Рахим Стерлинг.

Напомним, что футбольное сообщество "взорвалась" от назначения очень спорного пенальти в дополнительное время полуфинального матча. Ранее "Комментарии" писали от том, как мир отреагировал на скандальное пенальти англичан в полуфинале Евро-2020.


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Источник: https://www.fourfourtwo.com/news/raheem-sterling-immediately-switches-focus-to-euro-2020-final-against-italy-1625696419000
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comments

Обусуждения

николай

сегодня, 15:23

стерлинг - фамилия отчима, настоящая - МАТЕРАЦЦИ

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