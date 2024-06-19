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Какие шансы сборной Украины выйти из группы Евро-2024: результаты очень плохие

Сборная Украины оказалась среди аутсайдеров Чемпионата Европы по футболу и имеет одни из самых низких шансов попасть в плей-офф турнира.

сегодня, 11:30
Автор:
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Slava Kot
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Первый тур группового этапа Евро-2024 закончился. По его итогам крупнейшими победителями стали команды из группы, где играет сборная Украины – Румыния и Словакия, которые почти гарантировали выход в плей-офф. У сборной Украины самые плохие шансы в группе Е на выход в следующий раунд турнира.

Какие шансы сборной Украины выйти из группы Евро-2024: результаты очень плохие

У Украины низкие шансы на выход из группы Евро-2024. Фото из открытых источников

Согласно анализу Goalimpact, более 95% шансов выйти из группы имеют сборные Испании, Германии, Франции, Португалии и Англии.

Goalimpact оценивает выход Украины из группы Евро-2024 в 31,4%, что является самым плохим показателем. Другие соперники сине-желтых имеют значительно лучшие результаты. Например, сборная Румынии, которой Украина неожиданно проиграла 3:0, имеет 94,1% шансов выйти в плей-офф турнира. Бельгия, также проигравшая первый поединок, получила 72,5%. А Словакия, считавшаяся самой слабой командой в группе, однако обыгравшая Бельгию, имеет 49,5% шансов выйти из группы.

Посмотреть шансы Украины и других сборных по выходу из группы Евро-2024 можно ниже:

Какие шансы сборной Украины выйти из группы Евро-2024: результаты очень плохие - фото 2

Шансы сборных на выход из группы после первого тура Чемпионата Европы по футболу 2024

Goalimpact наименьшие шансы на выход в раунд плей-офф дает Албании – 13,4%, Грузии – 18,3%, Польше – 20% и Венгрии – 20,6%. После этих сборных идет команда Украины – 31,4%.

Напомним, что на Чемпионате Европы по футболу из группы на прямую в плей-офф выходят две лучшие команды. Команда, занявшая третье место в группе, также может попасть в следующий раунд. Из шести третьих будут выбраны четыре лучшие команды, которые пройдут дальше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции игроков сборной Украины на разгромное поражение в первом матче Чемпионате Европы по футболу сборной Румынии, завершившемся счетом 3:0.

Также "Комментарии" писали о шансах сборной Украины на победу на Евро-2024.



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