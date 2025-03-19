Какие перспективы Мудрика в сборной после допинг-скандала: тренер дал ответ

Михаила Мудрика будет не хватать национальной сборной Украины в матчах плей-офф Лиги наций против Бельгии. Такое мнение высказал именитый украинский тренер Виктор Скрипник.

Михаил Мудрик. Фото: из открытых источников

"Каждая команда мечтает иметь игрока, делающего разницу. Мудрик со своей скоростью мог совершить разницу. Но сейчас нужно учиться играть без него. У сборной Бельгии тоже есть свои проблемы. Те же Де Брюйне и Куртуа то хотят играть за национальную команду, то не хотят. В сборной их могут принять уже не так дружелюбно, как раньше", – отметил Виктор Скрипник.

По его словам, преимущество сборной Украины в том, что у нас нет большой ротации и есть стабильная обойма. Новые имена в сборной появляются только через форс-мажоры, как с Мудриком. Но радует, что главный тренер национальной сборной Сергей Ребров дает шанс на сборах молодежи.

Виктор Скрипник уточнил, никто не знает, на какой срок будет дисквалификация у Мудрика и будет ли вообще. Поэтому пока что не стоит об этом говорить. Футболисты, бывает, после тяжелых травм возвращаются еще сильнее.

"У Эриксена были серьезные проблемы с сердцем, но он вернулся и играет на высоком уровне. Это зависит от характера и желания самого футболиста. Мудрику я хочу пожелать, чтобы все закончилось хорошо и украинский футбол не потерял этого игрока. Миша может принести еще очень много пользы", – отметил тренер.

Национальная сборная Украины на этот момент готовится к матчам плей-офф Лиги наций. 20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.

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