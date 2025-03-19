Какие перспективы Мудрика в сборной после допинг-скандала: тренер дал ответ

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Кравцев Сергей
Михаила Мудрика будет не хватать национальной сборной Украины в матчах плей-офф Лиги наций против Бельгии. Такое мнение высказал именитый украинский тренер Виктор Скрипник.
Михаил Мудрик. Фото: из открытых источников
По его словам, преимущество сборной Украины в том, что у нас нет большой ротации и есть стабильная обойма. Новые имена в сборной появляются только через форс-мажоры, как с Мудриком. Но радует, что главный тренер национальной сборной Сергей Ребров дает шанс на сборах молодежи.
Виктор Скрипник уточнил, никто не знает, на какой срок будет дисквалификация у Мудрика и будет ли вообще. Поэтому пока что не стоит об этом говорить. Футболисты, бывает, после тяжелых травм возвращаются еще сильнее.
Национальная сборная Украины на этот момент готовится к матчам плей-офф Лиги наций. 20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.
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