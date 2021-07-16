Какая судьба ждет капитана валлийской сборной Гарета Бэйла в новом сезоне

Футбольные каникулы для игроков мадридского "Реала", которые принимали участие в чемпионате Европы подходят к концу. Таким образом уже через неделю Гарет Бэйл должен вернуться в Испанию из "Тоттенхэма", где играл в аренде. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Гарет Бэйл - фото из открытых источников

Возвращение Бэйла возобновляет споры о том, что должен делать клуб, теперь во главе с Анчелотти, с игроком, который, хоть и продолжает демонстрировать не плохой уровень игры, но уже давно истощил терпение болельщиков с Сантьяго Бернабеу своим интересом к гольфу и малым количеством голов.

На своей презентации Карло Анчелотти уже упомянул, что на Бэйла пока отсутствуют конкретные предложения. Пока все указывает на то, что валлиец снова будет играть в составе "сливочных".

Помимо проблем, которые Бэйл может иметь с мадридскими болельщиками, еще одни неприятности связаны с экономическим сектором. Поскольку он — футболист, который имеет самую большую зарплату в команде в такую сложную коронавирусную эпоху, то и работать он должен вдвойне. Также "Реал" мечтает еще больше сэкономить, чтобы подписать французского таланта с "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

Таким образом мадридцам придется "мириться" с валлийцем еще год, прежде чем он выполнит свой контракт, который рассчитан до 23 июля, и уйдет из "Реала".

Напомним, что бывший футболист донецкого "Шахтера" и лондонского "Челси" Виллиан, перешедший в "Арсенал" летом 2020 года вызвал гнев фанатов "канониров" в первом товарищеском матче сезона, который команда Микеля Артета сыграла против "Хиберниана". Бразильский полузащитник участвовал в матче с явно избыточным весом, в котором "оружейники" проиграли со счетом 2:1.





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