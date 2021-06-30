Как в Беларуси праздновали победу сборной Украины

Белорусские футбольные фанаты в Минске ярко радовались победе сборной Украины по футболу над командой Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Об этом в своем Facebook написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Сборная Украины на Евро-2020 - фото из открытых источников

Политик репостнул видео гражданина Беларуси, который снял празднования голов, забитых нашей национальной командой, минскими болельщиками на местном стадионе. В частности, люди выкрикивали лозунги: "Слава Украине!" и "Героям Слава!".

"Это видео более красноречивое, чем заявления официального Минска об Украине. Наглядное доказательство, что какой бы ни была политика Александра Лукашенко, но белорусы с нами, а мы с ними", — написал Кулеба.

Также глава Министерства иностранных дел подчеркнул, что на кадрах мы можем наблюдать настоящий народный Минск.





Напомним, что Украина одержала победу над Швецией со счетом 2:1. Противостояние между сборными состоялось на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго. В четвертьфинале Евро-2020 наши футболисты выступят против английских. Игра состоится 3 июля в 22:00 по киевскому времени. По мнению тренера сборной Андрея Шевченко, украинская команда была готова к любому развитию событий, которое могло произойти на шотландском стадионе. Тренер наших соотечественников уверял, что соперник будет сосредоточен и силен, однако и украинцы — не лыком шиты.

Ранее портал "Комментарии" писал, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу предположил, кто может стать победителем Чемпионата Европы по футболу. Он считает, что кубок получат итальянцы, которые смогли продемонстрировать лучшую командную игру.





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