Как украинские послы в Испании вступились за Романа Зозулю

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Данило Матюха
Посольство Украины в Испании поддержало форварда Романа Зозулю после того, как фанаты "Алькоркона" выступили против его перехода в клуб. Об этом ведомство написало в своем Facebook.
Роман Зозуля - фото из открытых источников
Болельщики называют Зозулю фашистом и считают, что он придерживается ультраправых взглядов.
Напомним, что фанаты "Алькоркона" выступили против решения клуба подписать украинского форварда Романа Зозулю. Из-за этого почти согласованный переход футболиста находится под угрозой срыва. После того, как фанаты "Алькоркона" узнали о намерении подписать Зозулю, поднялась волна критики. Наиболее жестко об этом высказались две группы клубных ультрас. Детальнее в нашем материале.
Добавим, что в предыдущем клубе украинский игрок также имел проблемы с фанатским сектором команды, который часто выкрикивал оскорбления в сторону футболиста. Дело в том, что ультрас "Альбасете", как и фанатский сектор "Алькоркон", — маргинализованные леворадикальные группировки.
Первые славятся своей любовью к советскому тоталитарному режиму, вывешивая на домашнем секторе баннеры с изображением Сталина. Вторые же являются последователями коммунистических идей. Именно поэтому патриотическая позиция Зозули, который с 2014-го года занимается волонтерством, вызывает у местных ультрас волну негативных эмоций.
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