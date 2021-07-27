Как украинские послы в Испании вступились за Романа Зозулю

Посольство Украины в Испании поддержало форварда Романа Зозулю после того, как фанаты "Алькоркона" выступили против его перехода в клуб. Об этом ведомство написало в своем Facebook.

Роман Зозуля - фото из открытых источников

Болельщики называют Зозулю фашистом и считают, что он придерживается ультраправых взглядов.

"В связи с очередной провокацией, направленной против Романа Зозули, посольство Украины в Испании в который раз выражает свою поддержку футболисту, патриоту и гражданину Украины Роману Зозуле. Мы повторяем, что Роман Зозуля – один из украинских патриотов, который поддерживает вооруженные силы Украины в борьбе против российской вооруженной агрессии, и просим футбольные власти Испании принять конкретные и решительные меры для прекращения несправедливых преследований Романа Зозули. Лживые обвинения не могут повлиять на профессиональное развитие Романа", – говорится в сообщении.

Напомним, что фанаты "Алькоркона" выступили против решения клуба подписать украинского форварда Романа Зозулю. Из-за этого почти согласованный переход футболиста находится под угрозой срыва. После того, как фанаты "Алькоркона" узнали о намерении подписать Зозулю, поднялась волна критики. Наиболее жестко об этом высказались две группы клубных ультрас. Детальнее в нашем материале.

Добавим, что в предыдущем клубе украинский игрок также имел проблемы с фанатским сектором команды, который часто выкрикивал оскорбления в сторону футболиста. Дело в том, что ультрас "Альбасете", как и фанатский сектор "Алькоркон", — маргинализованные леворадикальные группировки.

Первые славятся своей любовью к советскому тоталитарному режиму, вывешивая на домашнем секторе баннеры с изображением Сталина. Вторые же являются последователями коммунистических идей. Именно поэтому патриотическая позиция Зозули, который с 2014-го года занимается волонтерством, вызывает у местных ультрас волну негативных эмоций.

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