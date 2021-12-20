Как прошел футбольный уик-энд в ТОП-3 лигах с участием украинцев

В эти выходные состоялось немало интересных футбольных матчей в ТОП-5 лигах, с участием украинцев.

Футболисты - фото из REUTERS.Stephane Mahe

Как сообщает Sportanalytic.com. лучше всех отличился игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко. На счету футболиста сборной "сине-желтых" результативная передача. Кроме этого, Александр за игру отдал 87% точных пасов, выиграл 3 из 4 единоборств, и получил итоговую оценку – 8,0. Сам "Манчестер Сити" победил "Ньюкасл" со счетом 4:0.

В свою очередь, экс-игрок донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко ничем не смог помочь "Специи" в матче против "Эмполи". Несмотря на то, что его команда разошлась по миру 1:1, сам Виктор начал игру со скамейки запасных. Полузащитник появился всего за 18 минут до конца игры. Он успел отдать 3 из 4 точных пасов и выиграл 2 из 3 единоборств. В итоге заработал 6,8 балла.

В матче испанской Ла лиги "Реал" — "Кадис", украинский голкипер Андрей Лунин провел всю игру на "банке". А его команда из Мадрида сыграла 0:0.

Поединок Серии А, "Аталанта" – "Рома", Руслан Малиновский начал со скамейки запасных. Украинский полузащитник вышел на смену в старте второго тайма. За время на поле Руслан отдал 31 из 37 точных пасов, один раз из четырех пробил в рамку ворот. "Аталанта" проиграла 1:4, а сам Малиновский за игру набрал 7,8 балла. Как ни странно, но именно Руслан стал лучшим игроком в команде.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко снова не смог порадовать болельщиков команды. Под его руководством генуэзцы снова проиграли в чемпионате. На этот раз обидчиками команды Шевченко стали игроки "Лацио". Римляне победили 3:1.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что Ломаченко был отстранен от бокса.





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