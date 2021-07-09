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Главная Новости Спорт футбол Как один из игроков сборной Италии отреагировал на скандальный пенальти англичан в полуфинале Евро-2020
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Как один из игроков сборной Италии отреагировал на скандальный пенальти англичан в полуфинале Евро-2020

Несмотря на спорный одиннадцатиметровый, Англия заслуживает на место в финале

сегодня, 11:30 comments2599
Автор:

Данило Матюха

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти считает, что пенальти, заработанный Рахимом Стерлингом в полуфинальном матче чемпионата Европы-2020 с Данией, был "щедрым подарком". Об этом сообщает FourFourTwo.

Как один из игроков сборной Италии отреагировал на скандальный пенальти англичан в полуфинале Евро-2020

Марко Вератти - фото: Getty

"Три льва" получили пенальти во втором овертайме на "Уэмбли" после того, как судья постановил, что Йоаким Маэле нарушил правила на нападающем англичан Рахиме Стерлинге.

"Возможно, это было немного снисходительное решение, но это часть футбольной картины. Думаю, это был щедрый подарок. Но все же Стерлинг фантастический игрок. Англия проделала большую работу. Они впервые вышли в финал, и это о многом говорит. Они пропустили только один мяч. Так что это очень сплоченная команда, отличные игроки, очень сбалансированные, и я думаю, что они действительно заслужили выход в финал. Теперь все сводится к одному матчу, который, я думаю, будет эпическим и в любом случае станет историческим", — сказал Верратти.

По мнению полузащитника болельщики на стадионе так или иначе будут играть важную роль. Но игроки сборной Италии профессионалы и знают, что значит играть на стадионах, набитых фанатами. К тому же сами итальянцы будут рады играть на переполненном стадионе.

"Я считаю, что Италия-Англия — всегда важный матч. Будет только один победитель, и я надеюсь, что это будем мы. Мы сделаем все возможное", — добавил Верратти.

Напомним, что футбольное сообщество "взорвалась" от назначения очень спорного пенальти в дополнительное время полуфинального матча. Ранее "Комментарии" писали от том, как мир отреагировал на скандальное пенальти англичан в полуфинале Евро-2020.


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Источник: https://www.fourfourtwo.com/news/generous-penalty-helped-england-reach-epic-final-italy-star-marco-verratti-1625754157000
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