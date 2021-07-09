Как один из игроков сборной Италии отреагировал на скандальный пенальти англичан в полуфинале Евро-2020

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Данило Матюха
Полузащитник сборной Италии Марко Верратти считает, что пенальти, заработанный Рахимом Стерлингом в полуфинальном матче чемпионата Европы-2020 с Данией, был "щедрым подарком". Об этом сообщает FourFourTwo.
Марко Вератти - фото: Getty
"Три льва" получили пенальти во втором овертайме на "Уэмбли" после того, как судья постановил, что Йоаким Маэле нарушил правила на нападающем англичан Рахиме Стерлинге.
По мнению полузащитника болельщики на стадионе так или иначе будут играть важную роль. Но игроки сборной Италии профессионалы и знают, что значит играть на стадионах, набитых фанатами. К тому же сами итальянцы будут рады играть на переполненном стадионе.
Напомним, что футбольное сообщество "взорвалась" от назначения очень спорного пенальти в дополнительное время полуфинального матча. Ранее "Комментарии" писали от том, как мир отреагировал на скандальное пенальти англичан в полуфинале Евро-2020.
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