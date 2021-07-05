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Главная Новости Спорт футбол Чего ожидает тренер сборной Англии от своей команды на Евро-2020
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Чего ожидает тренер сборной Англии от своей команды на Евро-2020

Английский тренер полагается на талант своей молодежи

сегодня, 09:31
Автор:

Данило Матюха

Сборная Англии не будет удовлетворена, если не пройдет в финал чемпионата Европы. Об этом заявил главный тренер команды Гарет Саутгейт, сообщает FourFourTwo.

Чего ожидает тренер сборной Англии от своей команды на Евро-2020

Гарет Саутгейт - фото из открытых источников

На этой неделе, 7 июля, Англия готова положить конец своему полуфинальному краху, войдя в историю и дойдя до своего первого финала с 1966 года. Команда "трех львов" возглавила свою группу на Евро-2020 и обыграла старых соперников — Германию в 1/8 финала, а благодаря оглушительной победе в четвертьфинале против Украины со счетом 4:0 повысила надежду и ожидания болельщиков.

Теперь только Дания стоит между Англией и их вторым финалом. Англичане уже четыре раза выбывали на предпоследнем препятствии на крупных турнирах с момента победы на чемпионате мира в 1966 году. Поражение от Хорватии в полуфинале чемпионата мира три года назад было последним, но Саутгейт считает, что его команда извлекла уроки из этого разочарования и готова снова написать свою историю.

"Мы уже преодолели так много препятствий. Эта группа игроков чувствует, что это всего лишь следующий вызов. Я думаю, что мы не будем полностью удовлетворены, если для нас это будет только полуфинал, как и три года назад. После того полуфинала было огромное разочарование, было ощущение, что мы прошли долгий путь зря", — сказал тренер.

Бывший защитник Саутгейт имеет больше побед, чем у любого тренера сборной Англии в истории, и он намерен добыть путевку в финал Евро-2020 при поддержке неистовой толпой фанатов из более чем 60 тысяч человек на лондонском Уэмбли.

Напомним, сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что Украина покинула Евро-2020, уступив сборной Англии.

Футбольный поединок для нашей команды стал неудачным — уже на 4-й минуте Стерлинг отдал пас на Гарри Кейна и форвард забил мяч в ворота Георгия Бущана.  

Вторая половина матча также началась для украинской сборной с гола от соперников — Гарри Магуайр забил его головой. Вскоре подопечные Андрея Шевченко пропустили мяч снова — Люк Шоу оформил второй удар, а Кейн сделал дубль ударом головой. Затем сборная Англии забила гол еще раз. На этот раз гол забил Джордан Хендерсон, причем это был его дебютный гол за команду.


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Источник: https://www.fourfourtwo.com/news/gareth-southgate-says-england-are-ready-to-make-history-1625435126000
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