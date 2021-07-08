Как английские аналитики оценивают сборную Италии в финале Евро-2020

Италия вышла на турнир с лучшей формой среди всех национальных команд и смогла еще больше расширить свой национальный рекорд по количеству побед. Об этом сообщает английское аналитическое агентство РА.

Сборная Италии - фото из открытых источников

Обыграв в полуфинале сборную Испании, итальянцы записали в свою статистику 33-й беспроигрышный матч с сентября 2018 года. К тому же они сыграли вничью только пять из этих матчей. Также в пяти матчах Евро-2020 они забили 12 голов (уступая только Испании), и лишь одна Англия имеет лучший показатель защиты с одним пропущенным мячом (Италия имеет три пропущенных мяча).

Во время своей карьеры нынешний тренер сборной Италии Роберто Манчини кардинально сменил стиль игры команды, отказавшись от чрезмерно оборонительного подхода, перейдя более атакующему и захватывающему стилю. 56-летний наставник далеко не новичок в решении сложных задач, он руководил "Интером" (дважды) и "Манчестер Сити", где создал идеальную клубную среду, которая оказывается полезной и по сегодняшний день.

Несмотря на то, что итальянцы имеют в своем активе один чемпионат Европы и четыре чемпионата мира, последний из этих успехов пришелся на 2006 год. После последнего победного мундиаля наблюдалось постепенное снижение качества выступлений на крупных турнирах.

На данный момент команда Манчини работает с нападающими, забивающими свои мячи с флангов, позволяя защитникам работать на расширенных площадках. Также Италия имеет лучшее трио полузащитников на Евро-2020. Существенным козырем подопечных Манчини является вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который уже сыграл 32 матча в возрасте 22 лет и доказал свою состоятельность, сделав несколько важных сейвов в этом турнире.

Напомним, что Италия выбила Испанию в серии послематчевых пенальти. Подопечные Манчини первыми вышли вперед благодаря голу Федерико Кьезы. Но уже за десять минут до конца матча счет сравнял с Альваро Мората. По пенальти выиграла Италия, не забив только одного мяча из пяти, в свою очередь Испании реализовала только два удара. Таким образом итальянская сборная стала первым финалистом Евро-2020.

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