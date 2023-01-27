Известный футболист расстался со своей партнершей

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Slava Kot
Габриэль Жезус расстался со своей девушкой Райаной Лимой. 21-летняя инфлюэнсерша объявила из-за соцсети, что ее отношения с 25-летней звездой Арсенала остались в прошлом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram Лимы.
Габриэл Жезус разошелся с Райаном Лимой. Фото из открытых источников
Габриэль Жезус и Райана Лима начали встречаться летом 2021 года. Тогда бразильские СМИ сообщали, что у Лимы был роман с известным политиком, однако девушка эту информацию опровергла. Через короткий период встреча молодая пара объявила, что ждет ребенка, который родился в мае 2022 года. Жезус и Лима публиковали много фото в соцсетях на этот счет. Райана вместе с дочерью посетила Чемпионат мира в Катаре, где играл бразилец, однако травмировался и не смог помочь команде в решающих матчах. Теперь Лима объявила, что продолжавшиеся около 1,5 года отношения закончились.
Райана Лима после публикации о расставании удалила все фотографии футболиста из своих соцсетей. Причина расставания неизвестна, однако Лима написала, что их отношения не выдержали давления окружающих.
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