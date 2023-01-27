Известный футболист расстался со своей партнершей

Габриэль Жезус расстался со своей девушкой Райаной Лимой. 21-летняя инфлюэнсерша объявила из-за соцсети, что ее отношения с 25-летней звездой Арсенала остались в прошлом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram Лимы.

Габриэл Жезус разошелся с Райаном Лимой. Фото из открытых источников

Габриэль Жезус и Райана Лима начали встречаться летом 2021 года. Тогда бразильские СМИ сообщали, что у Лимы был роман с известным политиком, однако девушка эту информацию опровергла. Через короткий период встреча молодая пара объявила, что ждет ребенка, который родился в мае 2022 года. Жезус и Лима публиковали много фото в соцсетях на этот счет. Райана вместе с дочерью посетила Чемпионат мира в Катаре, где играл бразилец, однако травмировался и не смог помочь команде в решающих матчах. Теперь Лима объявила, что продолжавшиеся около 1,5 года отношения закончились.

"Пока слухи не распространились, хочу сообщить вам, что мы с Габриэлом больше не пара. Кто хочет судить, пусть судит. Каждый, кто хочет сказать плохое, может говорить. Я пытаюсь объявить об окончании чего-то почти поглотившего меня", — сообщает 21-летняя девушка.

Райана Лима после публикации о расставании удалила все фотографии футболиста из своих соцсетей. Причина расставания неизвестна, однако Лима написала, что их отношения не выдержали давления окружающих.

"Это не было предательством, это было просто давление со стороны всего и всех. Мы хорошо ладили, но чужие проблемы всегда касались нас. Я больше не могу этого терпеть, и я не собираюсь заставлять себя делать то, что меня убивает. Это все!" Я устала и морально измождена", — написала Лима.

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