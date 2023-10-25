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Известный футболист приобрел французский клуб

Популярный футболист купил клуб из низшей лиги Франции.

25 октября 2023, 18:01
Автор:
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Slava Kot
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Сенегальский форвард Садио Мане купил французский клуб четвертого дивизиона Bourges Foot 18 ("Бурж 18"). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание ESPN.

Известный футболист приобрел французский клуб

Криштиану Роналду и Садио Мане в клубе Аль-Наср. Фото из открытых источников


31-летний футболист долгое время вел переговоры по приобретению французского клуба. Садио Мане имел дружеские отношения с президентом Bourges Foot 18 Шейхом Силлой, который и в дальнейшем останется президентом французского футбольного клуба.

Ранее СМИ сообщали, что Садио Мане вносил определенные средства в клуб во время прошедшего трансферного окна, позволивших привлечь новых игроков в команду. Клуб, расположенный в 250 километрах от Парижа в центральной части Франции, никогда не поднимался выше второго французского дивизиона. Пока команда "Бурж 18" находится в четвертом по силе французском дивизионе — Насьональ 2. Футбольный клуб провел 7 матчей и находится на 13 позиции из четырнадцати команд.

Напомним, что 1 августа Садио Мане подписал контакт с футбольным клубом из Саудовской Аравии "Аль-Наср", где играет Криштиану Роналду. Таким образом футболист перешел из "Баварии", где попал в скандал после ссоры со своим одноклубником Лероем Сане.

Садио Мане также играл за английский "Ливерпуль", с которым выиграл шесть трофеев, включая Лигу чемпионов в 2019 году и Премьер-лигу в 2020 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что саудовский футбольный клуб "Аль-Ахли" готов предложить 200 млн евро зарплаты игроку мадридского Реала Винисиусу Жуниору, у которого заканчивается контракт следующим летом.

Также "Комментарии" писали об испанском тренере Хосепе Гвардиоле, который установил невероятный трансферный рекорд на 2 миллиарда евро. Именно столько менеджер "Манчестер Сити" потратил свою тренерскую карьеру на покупку новых футболистов.



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Источник: https://www.espn.co.uk/football/story/_/id/38741398/sadio-mane-set-buy-french-club-bourges-foot-18
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