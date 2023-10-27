Известны стартовые составы Жироны и Сельты: в основе ли Цыганков и Довбик

Сегодня в 22:00 Жирона Довбика и Цыганкова дома будет принимать Сельту и в случае победы сможет снова возглавить таблицу Ла Лиги. Стали известны составы команд на эту игру, сообщают "Комментарии".



Цыганков и Довбик празднуют гол. Фото с открытых источников

Стартовые составы на матч "Жирона" — "Сельта"

Состав "Жироны": 13 Гассанига П. (В), 4 Мартинес А.,5 Лопес Д., 17 Блинд Д., 3 Гутьеррес М., 20 Коуту Я., 21 Эррера Я., 14 Гарсия А. (К) , 23 Мартин I., 16 Савио, 9 Довбик А.



Запасные: 22 Solis Romero JE, 30 Альмена И., 2 Бернардо, 6 Кебе И., 24 Порту, 7 Стуани К., 18 Торре П., 26 Фуидиас Т. (В), 15 Хуанпе, 8 Цыганков В.





Состав "Сельты": 25 Гвайта В. (В), 20 Васкес К., 2 Старфельт К., 4 Нуньес У., 23 Санчес М., 14 де ла Торре Л., 5 Тапия Р., 6 Дотор К., 17 Бомба Ж., 10 Аспас Я. (К), 18 Ларсен Й. С.



Запасные: 8 Бельтран Ф., 28 Домингес К., 12 Дувикас А., 26 Каррильо Х. Б. (В), 1 Марчесин А. (В), 3 Мингеса О., 29 Родригес М., 19 Сведберг В., 11 Серви Ф., 30 Сотело У.

Форма команд



"Жирона" из последних пяти поединков выиграла четыре и потерпела одно поражение. Бело-красные проиграли мадридскому "Реалу", что не было сенсацией. Также в пользу "Жироны" играет и тот факт, что Артем Довбик набрал отличную форму (дубль в последнем матче с "Альмерией"), а Виктор Цыганков может выйти на поле после травмы, которую он получил в матче с "королевским клубом".



У "Сельты" все наоборот. Команда не может выиграть 6 матчей подряд, из них четыре поражения и две ничьи. Также стоит отметить, что "небесно-голубые" проиграли два последних матча на выезде.



В последней очной встрече, которая состоялась в конце мая, команды на "Балаидосе" разошлись миром — 1:1.



"Комментарии" также писали, что в испанской Ла Лиге на "Месталье" состоялся заключительный матч 10 тура между "Валенсией" и "Кадисом". В нем принял участие и вышедший из ряда запасных Роман Яремчук на 75 минуте встречи.

