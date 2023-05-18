Известное имя нового тренера сборной Украины: контракт подписан - СМИ

Популярный инсайдер Фабрицио Романо объявил, что в скором времени новым тренером Украины станет Сергей Ребров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter итальянский журналист.



Сборная Украины получила нового главного тренера. Фото из открытых источников

Фабрицио Романо сообщил, что соглашение между УАФ и футбольным тренером Сергеем Ребровым уже подписано и ожидается его представление в качестве главного тренера сборной Украины.

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"В скором времени новым главным тренером сборной Украины станет Сергей Ребров — соглашение подписано", — коротко сообщил инсайдер и добавил, что скоро информацию представят официально.

Сборную Украины до 2021 года тренировал Андрей Шевченко, неожиданно покинувший этот пост. УАФ долго определялся со следующим тренером и одним из главных кандидатов был Сергей Ребров. Однако у украинского тренера был контракт с футбольным клубом "Аль-Айн" из ОАЭ. В настоящее время УАФ временно назначила исполняющим обязанности тренера сборной Украины Руслана Ротаня, занимающего эту должность с марта 2023 года.

Напомним, что именно Фабрицио Романо указывает с большой точностью трансферы и другие футбольные новости. В частности, итальянский журналист одним из первых сообщил, что Михаил Мудрик перейдет в "Челси", а не "Арсенал", как считалось ранее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандальных заявлениях после возвращения россиян в международные соревнования. Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер объяснил присутствие российских спортсменов на международных соревнованиях тем, что спасается жизнь людей в Украине и России.

Также "Комментарии" писали, что российская теннисистка отреагировала на украинку, не пожавшую ей руку после матча.