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Известное имя нового тренера сборной Украины: контракт подписан - СМИ

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо указал нового тренера сборной Украины по футболу.

сегодня, 14:00
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Автор:

Slava Kot

Популярный инсайдер Фабрицио Романо объявил, что в скором времени новым тренером Украины станет Сергей Ребров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter итальянский журналист.

Известное имя нового тренера сборной Украины: контракт подписан - СМИ

Сборная Украины получила нового главного тренера. Фото из открытых источников

Фабрицио Романо сообщил, что соглашение между УАФ и футбольным тренером Сергеем Ребровым уже подписано и ожидается его представление в качестве главного тренера сборной Украины.


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"В скором времени новым главным тренером сборной Украины станет Сергей Ребров — соглашение подписано", — коротко сообщил инсайдер и добавил, что скоро информацию представят официально.

Сборную Украины до 2021 года тренировал Андрей Шевченко, неожиданно покинувший этот пост. УАФ долго определялся со следующим тренером и одним из главных кандидатов был Сергей Ребров. Однако у украинского тренера был контракт с футбольным клубом "Аль-Айн" из ОАЭ. В настоящее время УАФ временно назначила исполняющим обязанности тренера сборной Украины Руслана Ротаня, занимающего эту должность с марта 2023 года.

Напомним, что именно Фабрицио Романо указывает с большой точностью трансферы и другие футбольные новости. В частности, итальянский журналист одним из первых сообщил, что Михаил Мудрик перейдет в "Челси", а не "Арсенал", как считалось ранее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандальных заявлениях после возвращения россиян в международные соревнования. Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер объяснил присутствие российских спортсменов на международных соревнованиях тем, что спасается жизнь людей в Украине и России.

Также "Комментарии" писали, что российская теннисистка отреагировала на украинку, не пожавшую ей руку после матча.



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Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1659005178295599105
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