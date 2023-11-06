Известна заявка "Шахтера" на матч с "Барселоной": команда уже в Германии (фото)

Уже завтра в 19.45 донецкий "Шахтер" проведет свой четвертый матч в рамках группового этапа Лиги Чемпионов против Барселоны. Команда уже в Германии, а главный тренер "горняков" Марино Пушич взял на матч 27 футболистов. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".



Зубков по дороге в Германию. Фото прес-служба "Шахтера"

Заявка команды на игру с "Барселоной"

Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Потрошитель



Защитники: Валерий Бондарь, Став Лемкин, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Эдуард Козик, Дмитрий Чигринский, Ярослав Ракицкий



Полузащитники: Дэнил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук



Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюник, Кевин Келси

Игра Барселона – Шахтер состоится 7 ноября в 19:45 по киевскому времени в Гамбурге на Фолькспаркштадионе. Донецкий клуб после трех сыгранных матчей имеет три зачетных балла и занимает третью позицию в группе. "Барселона" выиграла все свои три матча и идет на первой позиции в группе.



В тот же день в 13:00 "Шахтер" U-19 сыграет с "Барселоной" U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Матч состоится на стадионе "Эдмунд-Пламбек" в городе Нордерштедт.



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