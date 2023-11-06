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Известна заявка "Шахтера" на матч с "Барселоной": команда уже в Германии (фото)

Донецкий "Шахтер" взял с собой в Барселону 26 футболистов

сегодня, 11:00
Автор:
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Куров Артем
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Уже завтра в 19.45 донецкий "Шахтер" проведет свой четвертый матч в рамках группового этапа Лиги Чемпионов против Барселоны. Команда уже в Германии, а главный тренер "горняков" Марино Пушич взял на матч 27 футболистов. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Известна заявка "Шахтера" на матч с "Барселоной": команда уже в Германии (фото)

Зубков по дороге в Германию. Фото прес-служба "Шахтера"

Заявка команды на игру с "Барселоной"

Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Потрошитель


Защитники: Валерий Бондарь, Став Лемкин, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Эдуард Козик, Дмитрий Чигринский, Ярослав Ракицкий

Полузащитники: Дэнил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук

Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюник, Кевин Келси

Известна заявка ”Шахтера” на матч с ”Барселоной”: команда уже в Германии (фото) - фото 2
Известна заявка ”Шахтера” на матч с ”Барселоной”: команда уже в Германии (фото) - фото 3
Известна заявка ”Шахтера” на матч с ”Барселоной”: команда уже в Германии (фото) - фото 4
Известна заявка ”Шахтера” на матч с ”Барселоной”: команда уже в Германии (фото) - фото 5
Известна заявка ”Шахтера” на матч с ”Барселоной”: команда уже в Германии (фото) - фото 6
Известна заявка ”Шахтера” на матч с ”Барселоной”: команда уже в Германии (фото) - фото 7
Известна заявка ”Шахтера” на матч с ”Барселоной”: команда уже в Германии (фото) - фото 8

Игра Барселона – Шахтер состоится 7 ноября в 19:45 по киевскому времени в Гамбурге на Фолькспаркштадионе. Донецкий клуб после трех сыгранных матчей имеет три зачетных балла и занимает третью позицию в группе. "Барселона" выиграла все свои три матча и идет на первой позиции в группе.

В тот же день в 13:00 "Шахтер" U-19 сыграет с "Барселоной" U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Матч состоится на стадионе "Эдмунд-Пламбек" в городе Нордерштедт.

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Источник: https://shakhtar.com/uk-ua/news/2023/november/5_news/5_flight/
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