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Известен стартовый состав "Реала" на матч с "Гранадой": сыграет ли Лунин

"Жирона" выиграла свой матч и сдвинула "Реал" с первой позиции в Ла Лиге

сегодня, 18:31
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в 15 туре испанской Ла Лиги мадридский "Реал" будет принимать одного из аутсайдеров чемпионата "Гранада". Стал известен стартовый состав на матч. Выйдет ли в основе Андрей Лунин, читайте в материале "Комментариев".

Известен стартовый состав "Реала" на матч с "Гранадой": сыграет ли Лунин

Реал Мадрид перед матчем. Фото прес-служба клуба

Состав "Реала": Лунин (В), Карвахаль (К), Рюдигер, Алаба, Менди, Вальверде, Кроос, Беллингем, Браим Диас, Хоселу, Родриго.


Тренер: Карло Анчелотти.

Известен стартовый состав ”Реала” на матч с ”Гранадой”: сыграет ли Лунин - фото 2

Где будут транслировать матч

Игру "Реал Мадрид" — "Гранада" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча запланировано на 19:30.

Все матчи 15 тура Ла Лиги

1 декабря, пятница

  • "Лас-Пальмас" 2:0 "Хетафе"  

2 декабря, суббота

  • "Жирона" 2:1 "Валенсия"

  • "Атлетик" 17:15 "Райо Вальекано"

  • "Реал Мадрид" 19:30 "Гранада"

  • "Осасуна" 22:00 "Реал Сосьедад"

3 декабря, воскресенье

  • "Мальорка" 15:00 "Алавес"

  • "Альмерия" 17:15 "Бетис"

  • "Севилья" 19:30 "Вильяреал"

  • "Барселона" 22:00 "Атлетико"

04 декабря, понедельник

  • "Сельта" 22:00 "Кадис"

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Читайте также, что трансферная сага по переходу Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" продолжается уже не первый год. Тем не менее в 2024 году она должна завершиться, потому что, как сообщает портал Relevo, "королевский клуб" сделает последнюю попытку подписать звездного француза.

Также отметим, что в английской Премьер-лиге подводят итоги ноября. Стали известны претенденты на лучший гол луны.

Завершился матч 15 тура испанской Ла Лиги между "Жироной" и "Валенсией". Бело-красные одержали волевую победу над "летучими мышами" со счетом 2:1. Обзор события матч и как сыграли украинцы, читайте в материале "Комментариев".




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Источник: https://x.com/realmadrid/status/1730974394174828889?s=20
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