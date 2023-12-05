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Известен спортсмен года по версии журнала TIME: кто им стал

В этом году Лионель Месси помог "Интер Майами" выиграть свой первый трофей Кубок Лиг Северной Америки

сегодня, 18:30
Автор:
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Куров Артем
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Американский журнал TIME подводит итоги года. Так, издание объявило, что спортсменом года стал восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси, передают "Комментарии".

Известен спортсмен года по версии журнала TIME: кто им стал

Месси во время матча. Фото с открытых источников

В голосовании аргентинец обошел своих коллег Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, а также теннисиста Новака Джоковича, выигравшего Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции и Открытый чемпионат США.


Весьма странное решение журнала ввиду того, что Лионель Месси одержал победу на чемпионате мира в конце 2022 года. В первой половине этого года аргентинец не выиграл сумел помочь выиграть "ПСЖ" Лигу чемпионов, а летом перешел в откровенно не самый сильный чемпионат в мире MLS. Старт за клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами" обычно был впечатляющим. Месси сразу помог своему новому клубу выиграть свой первый трофей Кубок Лиг Северной Америки. Однако затем в чемпионате клуб не смог выйти в плей-офф. Стоит отметить, что в ноябре он получил свой восьмой "Золотой мяч", который многие считают очень спорным.

Известен спортсмен года по версии журнала TIME: кто им стал - фото 2

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Источник: https://x.com/TIME/status/1732038100589875266?s=20
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