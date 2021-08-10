Изображение Месси убрали с фасада стадиона Барселоны

Барселона, скорее всего, потеряла последнюю возможность вернуть шестикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси. Клуб активно избавляется от любых упоминаний о футболисте. Клуб убрал изображение аргентинца с фасада домашнего стадиона Камп Ноу. Об этом сообщили в твиттере.

Футбол (фото из открытых источников)

Исчезли также и другие постеры с портретами 34-летнего футболиста. С 1 июля футболист в статусе свободного агента после завершения контракта с Барселоной. Ранее стороны заявляли о желании подписать новое соглашение, но воплотить задуманное не удалось из-за финансовых и структурные ограничения в чемпионате Испании.

Gambar Messi sudah dihilangkan dari Camp Nou.



Netijen:

- Diganti kepak sayap kebhinekaan tu

- Partai mana yang endorse camp nou? pic.twitter.com/9yrFVlUMX3 — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) August 10, 2021

млн

евро в год.

Ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщил, что Месси прилетит в Париж. По данным журналиста, Месси и ПСЖ договорились о контракте на два сезона с зарплатой 35

Напомним, Лионель Месси долго унывать не стал после разрыва своих отношений с испанской "Барселоной". По инсайдерской информации 34-летний футболист уже подписал контракт с парижским клубом "Пари Сен-Жермен". Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на информацию газеты "L'Equipe". О том, что Месси уже на финальной стадии подписания контракта с именитым "ПСЖ" стало известно спортивной газете "L'Equipe". Отмечается, что звездный аргентинец подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на год.

Опять же, по инсайдерской информации сегодня Месси прошёл медосмотр и уже даже подписал контракт, выбрав себе 30-й номер под которым будет выступать за парижский клуб. Интересно, что 30-й номер символический для Мессии, ведь именно под этим номером он начинал свою карьеру в Испании в "Барселоне". Многолетний капитан "Барселоны" был вынужден покинуть испанский клуб после того, как он не сумел найти компромиссное решение в вопросе оплаты и продления контракта.

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