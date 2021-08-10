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Главная Новости Спорт футбол Изображение Месси убрали с фасада стадиона Барселоны
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Изображение Месси убрали с фасада стадиона Барселоны

Ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщил, что Месси прилетит в Париж

сегодня, 22:50
Автор:

Ольга Чародий

Барселона, скорее всего, потеряла последнюю возможность вернуть шестикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси. Клуб активно избавляется от любых упоминаний о футболисте. Клуб убрал изображение аргентинца с фасада домашнего стадиона Камп Ноу. Об этом сообщили в твиттере.

Изображение Месси убрали с фасада стадиона Барселоны

Футбол (фото из открытых источников)

Исчезли также и другие постеры с портретами 34-летнего футболиста. С 1 июля футболист в статусе свободного агента после завершения контракта с Барселоной. Ранее стороны заявляли о желании подписать новое соглашение, но воплотить задуманное не удалось из-за финансовых и структурные ограничения в чемпионате Испании. 

Ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщил, что Месси прилетит в Париж. По данным журналиста, Месси и ПСЖ договорились о контракте на два сезона с зарплатой 35 млн евро в год.

Напомним, Лионель Месси долго унывать не стал после разрыва своих отношений с испанской "Барселоной". По инсайдерской информации 34-летний футболист уже подписал контракт с парижским клубом "Пари Сен-Жермен". Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на информацию газеты "L'Equipe". О том, что Месси уже на финальной стадии подписания контракта с именитым "ПСЖ" стало известно спортивной газете "L'Equipe". Отмечается, что звездный аргентинец подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на год.

Опять же, по инсайдерской информации сегодня Месси прошёл медосмотр и уже даже подписал контракт, выбрав себе 30-й номер под которым будет выступать за парижский клуб. Интересно, что 30-й номер символический для Мессии, ведь именно под этим номером он начинал свою карьеру в Испании в "Барселоне".  Многолетний капитан "Барселоны" был вынужден покинуть испанский клуб после того, как он не сумел найти компромиссное решение в вопросе оплаты и продления контракта.


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Источник: https://twitter.com/SiaranBolaLive/status/1425044892007374848?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1425044892007374848%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmaximum.fm%2Fzobrazhennya-messi-pribrali-z-fasadu-stadionu-barseloni-fotof
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