Изображение Месси убрали с фасада стадиона Барселоны

BTC/USD
45538.88
ETH/USD
3145.91
LTC/USD
165.43
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
31.90
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Барселона, скорее всего, потеряла последнюю возможность
вернуть шестикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси. Клуб активно
избавляется от любых упоминаний о футболисте. Клуб убрал изображение аргентинца с фасада домашнего
стадиона Камп Ноу. Об этом сообщили в твиттере.
Футбол (фото из открытых источников)
Исчезли также и другие постеры с портретами 34-летнего футболиста. С 1 июля футболист в статусе свободного агента после завершения контракта с Барселоной. Ранее стороны заявляли о желании подписать новое соглашение, но воплотить задуманное не удалось из-за финансовых и структурные ограничения в чемпионате Испании.
Ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщил, что Месси прилетит в Париж. По данным журналиста, Месси и ПСЖ договорились о контракте на два сезона с зарплатой 35 млн евро в год.
Gambar Messi sudah dihilangkan dari Camp Nou.— Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) August 10, 2021
Netijen:
- Diganti kepak sayap kebhinekaan tu
- Partai mana yang endorse camp nou? pic.twitter.com/9yrFVlUMX3
Напомним, Лионель Месси долго унывать не стал после разрыва своих отношений с испанской "Барселоной". По инсайдерской информации 34-летний футболист уже подписал контракт с парижским клубом "Пари Сен-Жермен". Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на информацию газеты "L'Equipe". О том, что Месси уже на финальной стадии подписания контракта с именитым "ПСЖ" стало известно спортивной газете "L'Equipe". Отмечается, что звездный аргентинец подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на год.
Опять же, по инсайдерской информации сегодня Месси прошёл медосмотр и уже даже подписал контракт, выбрав себе 30-й номер под которым будет выступать за парижский клуб. Интересно, что 30-й номер символический для Мессии, ведь именно под этим номером он начинал свою карьеру в Испании в "Барселоне". Многолетний капитан "Барселоны" был вынужден покинуть испанский клуб после того, как он не сумел найти компромиссное решение в вопросе оплаты и продления контракта.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости