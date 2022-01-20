Итальянская Серия А: расписание 23-го тура

С пятницы по воскресенье, с 21 по 23 января, в итальянской Серии А состоятся очередные поединки 23 тура.

Серия А - фото из открытых источников

Как сообщает tsn.ua, лидер чемпионата "Интер" на своем поле будет принимать "Венецию". "Аталанта" Руслана Малиновского, на выезде в Риме, встретится с "Лацио". К сожалению, один из лидеров национальной сборной Украины пропустит этот матч, потому что не прошел обязательный полный курс вакцинации от коронавируса.

Очередной тур в итальянском чемпионате завершится центральным противостоянием двух грандов – "Милан" – "Ювентус". Игра состоится на легендарном стадионе "Сан-Сиро".

После 22-х туров в чемпионате лидирует "Интер" (50 баллов), имеющий матч в запасе. Вторую строчку занимает "Милан" (48 очков), "Наполи" идет следом (46 пунктов). Четвертое место принадлежит "Аталанте" (42, игра в запасе). "Ювентус" с 41 баллом размещается на пятой позиции.

Поединки 24 тура Серии А состоятся 6 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эмполи", "Салернитана" и "Венеция".

Расписание тура:

Пятница

"Верона" — "Болонья" (21:45)

Суббота

"Дженоа" — "Удинезе" (16:00)

"Интер" – "Венеция" (19:00)

"Лацио" — "Аталанта" (21:45)

Воскресенье

"Кальяри" — "Фиорентина" (13:30)

"Наполи" — "Салернитана" (16:00)

"Специя" — "Сампдория" (16:00)

"Торино" — "Сассуоло" (16:00)

"Эмполи" — "Рома" (19:00)

"Милан" — "Ювентус" (21:45)

Таблица результатов:





Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о реакции фанатов "Дженоа" на увольнение Шевченко. Также рассказывал о смерти норвежского тренера , который в свое время играл против киевского "Динамо" и побеждал "Милан".

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