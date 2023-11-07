Историческая победа: "Шахтер" обыграл "Барселону"

Завершился матч четвертого тура Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и "Барселоной". "Горняки" одержали историческую победу над испанским грандом, сообщают "Комментарии".



Шахтер перед матчем с Барселоной. Фото прес-служба Шахтера

События матча

В первом тайме "Барселона" привычно больше держала мяч у себя, но не создавала каких-либо опасных моментов. "Шахтер" наоборот выбегал в быстрые атаки и создавал остроту как, например, после почти выхода один на один, Николай Матвиенко мощно пробил, но прямо в Тер Штегена. Эта острота дала свои плоды на 40 минуте после быстрой атаки Гочолеишвили нашел подачей в штрафной Данила Сикана, который красиво головой переправил мяч в дальний угол.



После перерыва каталонцы активизировались и начали все больше и больше давить на ворота горняков. Так, некоторые опасные моменты создавались, но их было не столь много. "Шахтер" даже сумел забить второй гол, но его отменяли из-за офсайда. В итоге "Барселона" так и не смогла сравнять счет. В результате 1:0 сенсационная победа донецкого клуба.



Таким образом, Шахтер хоть и остается на третьей позиции, но еще не теряет шансы на выход в плей-офф. Все будет решаться в заключительных матчах с "Антверпеном" и "Порту". "Барселона" также останется на первой строчке в квартете, однако еще не гарантирует себе место в плей-офф.



Читайте также, что состоялся матч Юношеской лиги УЕФА между командами U-19 "Шахтера" и "Барселоны". "Горняки" разгромно уступили своим испанским сверстникам. Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера", передают "Комментарии".

