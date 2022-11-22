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Инфантино назвал страну, которая должна принять следующий ЧМ. Выбор шокирует

Президент ФИФА ездил в КНДР и хотел провести футбольный чемпионат мира в авторитарной стране

сегодня, 11:20
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Автор:

Slava Kot

Президент ФИФА Джанни Инфантино в комментарии во время речи к открытию Чемпионата мира в Катаре озвучил идею, чтобы следующий ЧМ по футболу среди женщин был проведен в Северной Корее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Инфантино назвал страну, которая должна принять следующий ЧМ. Выбор шокирует

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото из открытых источников

Президент ФИФА, вероятно, переизберется на третий срок, рассказал, что любая страна имеет право принять чемпионат мира по футболу. Инфантино утверждает, что это приведет к настоящим изменениям, объединяющим мир.

"Только привлечение может принести настоящие изменения. Мы – глобальная организация и хотим оставаться организацией, объединяющей мир", – заявил Инфантино.

Эта речь стала ответом на критику ФИФА, которая проводит Чемпионат мира 2022 года в Катаре. Страну неоднократно критиковали за нарушение прав человека, а некоторые организации и компании бойкотировали турнир в Ближнем Востоке.

Джанни Инфантино рассказал, что был в Северной Корее, потому что хотел убедиться, готова ли КНДР совместно с Южной Кореей провести Чемпионат мира по футболу среди женщин.

"ФИФА – это глобальная футбольная организация. Мы люди по футболу, а не политики, и мы хотим объединить людей", – заявляет футбольный чиновник Инфантино.

Напомним, что в Северной Корее действует диктаторский режим Ким Чен Ина, который уже несколько месяцев запускает ракеты вблизи Южной Кореи и Японии. А также отметим, что прошлый Чемпионат мира 2018 проходил в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о дерзком заявлении Инфантино, призывавшего перестать вести боевые действия в Украине.

Также "Комментарии" писали о заявлении Белого дома, в котором сообщалось о сотрудничестве между Россией и Северной Кореей в снабжении оружием.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-11447641/FIFA-president-Gianni-Infantino-admits-open-NORTH-KOREA-hosting-World-Cup.html
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