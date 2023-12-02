Игрок сборной Украины попал в команду месяца из топ 5 лиг Европы

Портал Whoscored опубликовал сборную месяца в топ 5 лигах Европы, ссылаясь на собственные средние оценки игроков. В этой команде нашлось место и Александру Зинченко, передают "Комментарии".



Зинченко и Мыколенко во время матча. Фото с открытых источников

По оценкам Whoscored, левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко в среднем за ноябрь получил балл 7,7. Этого хватило, чтобы обойти всех своих конкурентов на данной позиции.

Команда месяца в топ 5 лигах от Whoscored

Вратарь: Финн Дамен (Аугсбург);

Защитники: Тьяго Сантос (Лилль), Альберто Доссена (Кальяри), Виктор Линдельоф (МЮ), Александр Зинченко (Арсенал);

Полузащитники: Лерой Сане (Бавария), Усман Дембеле (ПСЖ), Бернарду Силву, Джереми Доку (Ман Сити).

Форварды: Гарри Кейн (Бавария), Родриго (Реал).





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