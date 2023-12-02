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Игрок сборной Украины попал в команду месяца из топ 5 лиг Европы

В команде не нашлось места таким звездам как Мбаппе, Холланд и Беллингем

сегодня, 12:07
Автор:
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Куров Артем
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Портал Whoscored опубликовал сборную месяца в топ 5 лигах Европы, ссылаясь на собственные средние оценки игроков. В этой команде нашлось место и Александру Зинченко, передают "Комментарии".

Игрок сборной Украины попал в команду месяца из топ 5 лиг Европы

Зинченко и Мыколенко во время матча. Фото с открытых источников

По оценкам Whoscored, левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко в среднем за ноябрь получил балл 7,7. Этого хватило, чтобы обойти всех своих конкурентов на данной позиции.


Команда месяца в топ 5 лигах от Whoscored

Вратарь: Финн Дамен (Аугсбург);

Защитники: Тьяго Сантос (Лилль), Альберто Доссена (Кальяри), Виктор Линдельоф (МЮ), Александр Зинченко (Арсенал);

Полузащитники: Лерой Сане (Бавария), Усман Дембеле (ПСЖ), Бернарду Силву, Джереми Доку (Ман Сити).

Форварды: Гарри Кейн (Бавария), Родриго (Реал).

Игрок сборной Украины попал в команду месяца из топ 5 лиг Европы - фото 2


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Источник: https://www.whoscored.com/Statistics
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