Игрок "Динамо" опередил Роналду

Защитник футбольного клуба "Динамо" Томаш Кендзера вошел в рейтинг игроков, которые провели больше всего игрового времени на поле в 2020 году. Польский футболист сыграл 3 726 минут в официальных матчах за столичный клуб и сборную.

ФОТО: Из открытых источников

По данным портала CIES Football Observatory, Кендзера разделил 66-е место в данном рейтинге с игроком клуба "Манчестер Сити" Родри. Более того, поляк опередил португальского футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду, который провел на поле 3 668 минут.

К слову, Томаш Кендзера оказался единственным игроком в составе украинского клуба, который был внесен в данный рейтинг.

Портал сообщает, что первое место в списке занял центральный защитник клуба "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр. Ни один из профессиональных игроков в 2020 году не провел столько игрового времени на поле, как Магуайр — 4 753, что приравнивается к 53 футбольным матчам.

Как известно, поляк Томаш Кендзера вошел в состав "Динамо" летом в 2017 году, в общей сложности сыграв в 142 матчах. Тогда же он впервые сыграл за сборную Польши. В позапрошлом месяце футболист продлил контракт с киевским клубом до 2024 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщали, что на ежегодной церемонии награждения лучших футболистов, которую проводит Всемирная федерация футбола был определен лучший игрок сезона 2019/2020. Ним стал Роберт Левандовски — польский форвард и игрок немецкой футбольной команды "Бавария". На первенство в номинации, кроме поляка Левандовски, претендовали футболист Ювентуса Криштиану Роналду и игрок Барселоны Лионель Месси

















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