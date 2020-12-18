Месси и Роналду проиграли: кто стал лучшим игроком мира по версии FIFA

На ежегодной церемонии награждения лучших футболистов, которую проводит Всемирная федерация футбола был определен лучший игрок сезона 2019/2020. Ним стал Роберт Левандовски — польский форвард и игрок немецкой футбольной команды "Бавария".

ФОТО: Из открытых источников





Левандовски в прошлом сезоне cтал лучшим бомбардиром Бундеслиги (34 гола в 31 одном матче) и лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (15 голов в 10 матчах). Всего за сезон он провел 47 игр и отметился 55 мячами.

Вместе с немецкой Баварией он выиграл кубок, чемпионат и суперкубок Германии, Лигу чемпионов и суперкубок УЕФА.



На первенство в номинации, кроме поляка Левандовски, претендовали футболист Ювентуса Криштиану Роналду и игрок Барселоны Лионель Месси.

По мнению футбольных экспертов, Роберт Левандовски смело мог претендовать и на получение престижной награды "Золотой мяч", однако организаторы в этом году решили не проводить церемонию награждения, в связи с пандемией коронавирусного заболевания и сокращенным футбольным сезоном.

Футбольные фанаты, которые наблюдали за вручением The Best FIFA Football Awards 2020 заметили, что португалец Криштиану Роналду был не рад такому раскладу событий. Зрители обратили внимание на выражение лица игрока Ювентуса в момент, когда стало известно, что награда присваиваться поляку Левандовски.





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