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Главная Новости Спорт футбол Месси и Роналду проиграли: кто стал лучшим игроком мира по версии FIFA
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Месси и Роналду проиграли: кто стал лучшим игроком мира по версии FIFA

Лучшим игроком признали Роберта Левандовски

сегодня, 11:16
Автор:

Елизавета Черных

На ежегодной церемонии награждения лучших футболистов, которую проводит Всемирная федерация футбола был определен лучший игрок сезона 2019/2020. Ним стал Роберт Левандовски — польский форвард и игрок немецкой футбольной команды "Бавария". 

Месси и Роналду проиграли: кто стал лучшим игроком мира по версии FIFA

ФОТО: Из открытых источников

Месси и Роналду проиграли: кто стал лучшим игроком мира по версии FIFA - фото 2

Левандовски в прошлом сезоне cтал лучшим бомбардиром Бундеслиги (34 гола в 31 одном матче) и лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (15 голов в 10 матчах). Всего за сезон он провел 47 игр и отметился 55 мячами.

Вместе с немецкой Баварией он выиграл кубок, чемпионат и суперкубок Германии, Лигу чемпионов и суперкубок УЕФА.

На первенство в номинации, кроме поляка Левандовски, претендовали футболист Ювентуса Криштиану Роналду и игрок Барселоны Лионель Месси. 

По мнению футбольных экспертов, Роберт Левандовски смело мог претендовать и на получение престижной награды "Золотой мяч", однако организаторы в этом году решили не проводить церемонию награждения, в связи с пандемией коронавирусного заболевания и сокращенным футбольным сезоном. 

Футбольные фанаты, которые наблюдали за вручением The Best FIFA Football Awards 2020 заметили, что португалец Криштиану Роналду был не рад такому раскладу событий. Зрители обратили внимание на выражение лица игрока Ювентуса в момент, когда стало известно, что награда присваиваться поляку Левандовски. 

Месси и Роналду проиграли: кто стал лучшим игроком мира по версии FIFA - фото 3

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ушел из жизни известный бывший футболист киевского ФК "Динамо" Пётр  Слободян. Сердце Петра Петровича перестало биться на 68-м году жизни. Однако причина его смерти пока остается неизвестной. 



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Источник: https://news.liga.net/sport/video/messi-i-ronaldu-proigrali-fifa-nazvala-luchshego-futbolista-sezona
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