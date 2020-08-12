kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.08.2020

BTC/USD

11589.24

ETH/USD

390.15

LTC/USD

55.00

НБУ 13.08.2020

USD/UAH

27.75

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Спорт футбол Игрок "Барселоны" заразился коронавирусом накануне важного матча
commentss НОВОСТИ Все новости

Игрок "Барселоны" заразился коронавирусом накануне важного матча

Клуб не сообщает, кто именно заболел

12 августа 2020, 13:36
Автор:

Владимир Лавский
Игрок "Барселоны" заразился коронавирусом накануне важного матча

Во время подготовки к четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов против "Баварии" один из футболистов "Барселоны" заразился коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба. 

Кто именно заболел, "Барселона" не говорит. Сообщается лишь то, что игрок чувствует себя хорошо и отправился на самоизоляцию домой. 

Напомним, матч "Барселона" - "Бавария" состоится в пятницу, 14 августа, в 22.00 в Лиссабоне. 

Как ранее сообщали "Комментарии", определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов. 

Не испытала серьезных проблем и "Барселона" в игре с "Наполи". Каталонцы еще по ходу первого тайма благодаря голам Клемана Ленгле, Лионеля Месси и Луиса Суареса вели со счетом 3:0. Перед самым свистком на перерыв Лоренцо Инсинье отквитал один мяч, но это было последнее результативное действие в матче. Как итог - 3:1 в пользу испанцев. Напомним, первым матч в Неаполе завершился вничью 1:1. 

В связи с карантинными ограничениями раунд плей-офф пройдет с одного матча на нейтральном поле.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!