Игрок "Барселоны" заразился коронавирусом накануне важного матча

Во время подготовки к четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов против "Баварии" один из футболистов "Барселоны" заразился коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Кто именно заболел, "Барселона" не говорит. Сообщается лишь то, что игрок чувствует себя хорошо и отправился на самоизоляцию домой.

Напомним, матч "Барселона" - "Бавария" состоится в пятницу, 14 августа, в 22.00 в Лиссабоне.

Как ранее сообщали "Комментарии", определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов.

Не испытала серьезных проблем и "Барселона" в игре с "Наполи". Каталонцы еще по ходу первого тайма благодаря голам Клемана Ленгле, Лионеля Месси и Луиса Суареса вели со счетом 3:0. Перед самым свистком на перерыв Лоренцо Инсинье отквитал один мяч, но это было последнее результативное действие в матче. Как итог - 3:1 в пользу испанцев. Напомним, первым матч в Неаполе завершился вничью 1:1.

В связи с карантинными ограничениями раунд плей-офф пройдет с одного матча на нейтральном поле.



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