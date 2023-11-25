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Холанд забил "Ливерпулю" и установил новый рекорд Премьер-лиги

После первого тайма "Ман Сити" обыгрывает "Ливерпуль" 1:0

сегодня, 15:35
Автор:
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Куров Артем
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Завершился первый тайм матча между 13-м туром английской Премьер-лиги между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем". После первых 45 минут счет 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Эрлинг Холланд и установил рекорд АПЛ.

Холанд забил "Ливерпулю" и установил новый рекорд Премьер-лиги

Холанд забил Ливерпулю. Фото с открытых источников

Рекорд Холанда

Эрлинг Холанд забил "Ливерпулю" на 27-й минуте встречи по передаче Натана Аке. Этот мяч стал юбилейным 50-м для норвежца в английской Премьер-лиге, для этого ему понадобилось 48 матчей. Таким образом, он побил рекорд Энди Коула, которому для отметки 50 мячей в АПЛ понадобилось 65 матчей.


Наименьшее количество матчей для 50 голов в АПЛ:

  1. Эрлинг Холанд – 48 матчей

  2. Энди Коул – 65 матчей

  3. Алан Ширер – 66 матчей

  4. Рууд ван Нистелрой – 68 матчей

  5. Фернандо Торрес и Мохамед Салах – 72 матча

Стартовые составы на матч

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Аканджи, Рубен Диас, Аке, Родриго, Бернардо Силва, Фоден, Доку, Хулиан Альварес и Холланд.

Тренер: Пеп Гвардиола.

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Цимикас, Макаллистер, Собослай, Джонс, Жота, Салах, Нуньес.

Тренер: Юрген Клопп.

Напомним, что в 13 туре французской Лиги 1 лидер чемпионата "ПСЖ" принимал "Монако", которое находилось на третьей позиции. Матч показался очень богатым на голы. Обзор матча и интересные моменты смотрите в материале "Комментариев".

Читайте также, что в эти выходные состоится 13 тур Английской Премьер-лиги. Интересная игра состоится на "Сент-Джеймс Парк" между "Ньюкаслом" и "Челси". Где и когда смотреть этот матч читайте в материале "Комментариев".



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Источник: https://x.com/premierleague/status/1728402887074558442?s=20
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