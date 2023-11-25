Холанд забил "Ливерпулю" и установил новый рекорд Премьер-лиги

Завершился первый тайм матча между 13-м туром английской Премьер-лиги между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем". После первых 45 минут счет 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Эрлинг Холланд и установил рекорд АПЛ.



Холанд забил Ливерпулю. Фото с открытых источников

Рекорд Холанда

Эрлинг Холанд забил "Ливерпулю" на 27-й минуте встречи по передаче Натана Аке. Этот мяч стал юбилейным 50-м для норвежца в английской Премьер-лиге, для этого ему понадобилось 48 матчей. Таким образом, он побил рекорд Энди Коула, которому для отметки 50 мячей в АПЛ понадобилось 65 матчей.



Наименьшее количество матчей для 50 голов в АПЛ:

Эрлинг Холанд – 48 матчей Энди Коул – 65 матчей Алан Ширер – 66 матчей Рууд ван Нистелрой – 68 матчей Фернандо Торрес и Мохамед Салах – 72 матча





Стартовые составы на матч

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Аканджи, Рубен Диас, Аке, Родриго, Бернардо Силва, Фоден, Доку, Хулиан Альварес и Холланд.



Тренер: Пеп Гвардиола.





"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Цимикас, Макаллистер, Собослай, Джонс, Жота, Салах, Нуньес.

Тренер: Юрген Клопп.





Напомним, что в 13 туре французской Лиги 1 лидер чемпионата "ПСЖ" принимал "Монако", которое находилось на третьей позиции. Матч показался очень богатым на голы. Обзор матча и интересные моменты смотрите в материале "Комментариев".



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