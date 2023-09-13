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Гвардиола установил невероятный трансферый рекорд на 2 миллиарда евро

Испанский тренер Хосеп Гвардиола "Манчестер Сити" оказался менеджером, потратившим больше денег на трансферы.

сегодня, 16:15
Автор:
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Slava Kot
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Испанский тренер Хосеп Гвардиола установил очередной рекорд. Главный тренер "Манчестер Сити" потратил за свою карьеру более 2 млрд. евро на трансферы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Transfermarkt.

Гвардиола установил невероятный трансферый рекорд на 2 миллиарда евро

Испанский тренер Хосеп Гвардиола. Фото из открытых источников

Этого летнего трансферного окна Гвардиола потратил не менее 241 млн евро. Таким образом, испанский тренер, возглавляющий "Манчестер Сити", а в прошлом тренировавший "Барселону" и "Баварию" достиг отметки в 2,04 млрд евро расходов на трансферы за свою карьеру.


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За 16 лет работы в трех клубах Пеп Гвардиола подписал 78 игроков. Средняя стоимость купленных испанским специалистом футболистов оценивается в 26,1 млн. евро.

Благодаря последним расходам Гвардиола обошел своего коллегу Жозе Моуринью. Португальский тренер, возглавляющий сейчас "Рому", находится на втором месте с расходами 1,86 млрд евро. Тройку лидеров замыкает тренер "Реала" Карло Анчелотти. Итальянский менеджер потратил на трансферы за свою тренерскую карьеру 1,69 млрд. евро.

Просмотреть список из 10 тренеров, потративших больше всего денег на трансферы за свою карьеру можно ниже:

  • Пеп Гвардиола – 2,04 млрд евро;
  • Жозе Моуринью – 1,86 млрд евро;
  • Карло Анчелотти – 1,69 млрд евро;
  • Массимилиано Аллегри – 1,4 млрд евро;
  • Диего Симеоне – 1,21 млрд евро;
  • Мануэль Пеллегрини – 1,2 млрд евро;
  • Томас Тухель – 1,19 млрд евро;
  • Антонио Конте – 1,17 млрд евро;
  • Маурисио Почеттино – 1,15 млрд евро;
  • Юрген Клопп – 1,13 млрд евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно сколько разные страны потратили на игру миллионов в летнее межсезонье.

Также "Комментарии" писали, что представитель министерства иностранных дел РФ не устраивают правила допуска российских спортсменов к олимпийским соревнованиям. Захарова истерически отреагировала на них.



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Источник: https://www.transfermarkt.com/guardiola-overtakes-mourinho-becomes-first-manager-to-spend-euro-2b-on-transfer-fees/view/news/427781
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