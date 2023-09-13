Гвардиола установил невероятный трансферый рекорд на 2 миллиарда евро

Испанский тренер Хосеп Гвардиола установил очередной рекорд. Главный тренер "Манчестер Сити" потратил за свою карьеру более 2 млрд. евро на трансферы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Transfermarkt.



Испанский тренер Хосеп Гвардиола. Фото из открытых источников

Этого летнего трансферного окна Гвардиола потратил не менее 241 млн евро. Таким образом, испанский тренер, возглавляющий "Манчестер Сити", а в прошлом тренировавший "Барселону" и "Баварию" достиг отметки в 2,04 млрд евро расходов на трансферы за свою карьеру.

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За 16 лет работы в трех клубах Пеп Гвардиола подписал 78 игроков. Средняя стоимость купленных испанским специалистом футболистов оценивается в 26,1 млн. евро.

Благодаря последним расходам Гвардиола обошел своего коллегу Жозе Моуринью. Португальский тренер, возглавляющий сейчас "Рому", находится на втором месте с расходами 1,86 млрд евро. Тройку лидеров замыкает тренер "Реала" Карло Анчелотти. Итальянский менеджер потратил на трансферы за свою тренерскую карьеру 1,69 млрд. евро.

Просмотреть список из 10 тренеров, потративших больше всего денег на трансферы за свою карьеру можно ниже:

Пеп Гвардиола – 2,04 млрд евро;

Жозе Моуринью – 1,86 млрд евро;

млрд евро; Карло Анчелотти – 1,69 млрд евро;

млрд евро; Массимилиано Аллегри – 1,4 млрд евро;

млрд евро; Диего Симеоне – 1,21 млрд евро;

млрд евро; Мануэль Пеллегрини – 1,2 млрд евро;

млрд евро; Томас Тухель – 1,19 млрд евро;

млрд евро; Антонио Конте – 1,17 млрд евро;

млрд евро; Маурисио Почеттино – 1,15 млрд евро;

млрд евро; Юрген Клопп – 1,13 млрд евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно сколько разные страны потратили на игру миллионов в летнее межсезонье.

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