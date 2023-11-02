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Голы Мудрика претендуют на звание лучших в "Челси" за октябрь (видео)

Мудрик в октябре забил два своих первых мяча за "Челси"

сегодня, 16:23
Автор:
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Куров Артем
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Футбольный клуб "Челси" представил претендентов на звание лучшего гола за октябрь. Среди номинантов есть два мяча украинца Михаила Мудрика. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Челси" передают "Комментарии".

Голы Мудрика претендуют на звание лучших в "Челси" за октябрь (видео)

Мудрик празднует гол. Фото прес-служба ФК "Челси"

После перехода в состав лондонского "Челси" минувшей зимой Михаил Мудрик очень долго не мог отличиться дебютным голом за "синих". Первый гол произошел в товарищеском матче летом, а официального пришлось ждать до октября, когда украинец забил в ворота "Фулхэма". Второй гол Мудрик положил в матче с "Арсеналом", когда он красиво опрокинул вратаря "канониров". Именно эти два первых мяча вингера за клуб претендуют на лучший гол "Челси" в октябре. В списке претендентов, кроме мячей Мудрика, есть гол Николаса Джексона в матче против "Бернли", мячи женской и юношеской команды "Челси".



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Читайте также, что в январе прошлого года "Челси" заплатил 70 миллионов евро в донецком "Шахтере" за Михаила Мудрика. Однако адаптация молодого украинского игрока к Премьер-лиге была нелегкой, и он до сих пор не смог закрепиться в стартовом составе "Стэмфорд Бридж".

Также отметим, что центральный защитник лондонского "Челси" скоро может завершить карьеру. Речь идет о Тьяго Силве, которому уже 39 лет. Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо в твиттере, передают "Комментарии".

Напомним, что в Киеве состоялся матч юношеских команд U-19 "Динамо" и "Шахтера". Сильнее оказались хозяева, победившие со счетом 2:0.



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Источник: https://www.chelseafc.com/en/video/vote-for-your-goal-of-the-month-02-11-2023
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