Гол украинца претендует на звание лучшего в АПЛ за ноябрь

В английской Премьер-лиге подводят итоги ноября. Стали известны претенденты на лучший гол месяца. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.



Зинченко празднует гол. Фото с открытых источников

На официальном сайте АПЛ появилось голосование за лучший гол месяца в ноябре. На это звание претендуют восемь авторов забитых мячей.

Претенденты на лучший гол ноября в АПЛ

Мохаммед Кудус (Брентфорд 3-2 Вест Хэм)

Кэмерон Арчер (Шеффилд Юнайтед 2-1 Вулверхэмптон)

Пабло Сарабия (Вулверхэмптон 2-1 Тоттенхэм)

Александр Зинченко (Арсенал 3-1 Бернли)

Саймон Адингра (Брайтон 1-1 Шеффилд Юнайтед)

Рахим Стерлинг (Ньюкасл 4-1 Челси)

Майкл Олисе (Лутон 2-1 Кристалл Пелас)

Алехандро Гарначо (Эвертон 0-3 Ман Юнайтед)

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