Гол украинца претендует на звание лучшего в АПЛ за ноябрь

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Куров Артем
В английской Премьер-лиге подводят итоги ноября. Стали известны претенденты на лучший гол месяца. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.
Зинченко празднует гол. Фото с открытых источников
На официальном сайте АПЛ появилось голосование за лучший гол месяца в ноябре. На это звание претендуют восемь авторов забитых мячей.
Мохаммед Кудус (Брентфорд 3-2 Вест Хэм)
Кэмерон Арчер (Шеффилд Юнайтед 2-1 Вулверхэмптон)
Пабло Сарабия (Вулверхэмптон 2-1 Тоттенхэм)
Александр Зинченко (Арсенал 3-1 Бернли)
Саймон Адингра (Брайтон 1-1 Шеффилд Юнайтед)
Рахим Стерлинг (Ньюкасл 4-1 Челси)
Майкл Олисе (Лутон 2-1 Кристалл Пелас)
Алехандро Гарначо (Эвертон 0-3 Ман Юнайтед)
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Также отметим, что в ноябре сборная Украины по футболу сыграла два поединка. Поединок с "Лехией" был общительным и проходил за закрытыми дверями. А в решающем матче с Италией сборной Украины чуть-чуть не хватило, чтобы победить. Какую позицию в рейтинге ФИФА Национальная сборная занимает после ничьей с итальянцами, читайте в материале "Комментариев".
Напомним, что сборная Украины получила соперника в стыковых матчах за право поехать на чемпионат Европы 2024 попав к пути B. Команда Сергея Реброва в полуфинале сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Портал Transfermarkt приводит список самых дорогих игроков стыковых матчей.
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