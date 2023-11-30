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Гол украинца претендует на звание лучшего в АПЛ за ноябрь

Голосование за лучший гол ноября в АПЛ будет проходить до 4 декабря

сегодня, 21:42
Автор:
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Куров Артем
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В английской Премьер-лиге подводят итоги ноября. Стали известны претенденты на лучший гол месяца. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Гол украинца претендует на звание лучшего в АПЛ за ноябрь

Зинченко празднует гол. Фото с открытых источников

На официальном сайте АПЛ появилось голосование за лучший гол месяца в ноябре. На это звание претендуют восемь авторов забитых мячей.


Претенденты на лучший гол ноября в АПЛ

  • Мохаммед Кудус (Брентфорд 3-2 Вест Хэм)

  • Кэмерон Арчер (Шеффилд Юнайтед 2-1 Вулверхэмптон)

  • Пабло Сарабия (Вулверхэмптон 2-1 Тоттенхэм)

  • Александр Зинченко (Арсенал 3-1 Бернли)

  • Саймон Адингра (Брайтон 1-1 Шеффилд Юнайтед)

  • Рахим Стерлинг (Ньюкасл 4-1 Челси)

  • Майкл Олисе (Лутон 2-1 Кристалл Пелас)

  • Алехандро Гарначо (Эвертон 0-3 Ман Юнайтед)

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Также отметим, что в ноябре сборная Украины по футболу сыграла два поединка. Поединок с "Лехией" был общительным и проходил за закрытыми дверями. А в решающем матче с Италией сборной Украины чуть-чуть не хватило, чтобы победить. Какую позицию в рейтинге ФИФА Национальная сборная занимает после ничьей с итальянцами, читайте в материале "Комментариев".

Напомним, что сборная Украины получила соперника в стыковых матчах за право поехать на чемпионат Европы 2024 попав к пути B. Команда Сергея Реброва в полуфинале сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Портал Transfermarkt приводит список самых дорогих игроков стыковых матчей.




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Источник: https://www.premierleague.com/news/3799667
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