Гол Миколенко и поражение Арсенала: обзор игрового дня АПЛ

Сегодня в Английской Премьер-лиге было сыграно семь матчей 11 тура. Среди них в четырех матчах сыграли украинцы. Впрочем, победить удалось только "Брентфорду" Ярмолюка, сообщают "Комментарии".



Матч "Ньюкасла" против "Арсенала". Фото прес-служба "Арсенала"

Гол Миколенко и разгром "Борнмута"

В 17:00 состоялись сразу три матча команд, в которых есть украинцы. "Эвертон" Миколенко дома принимал "Брайтон". Уже на седьмой минуте украинский защитник отличился первым голом в этом сезоне. Сначала он начал атаку отобрав мяч, а затем сам ее и завершил, со второй попытки прошив голкипера "Брайтона". Однако удержать преимущество ириски не смогли и пропустили на 84 минуте, автогол на счету Янга. В итоге 1:1, а Миколенко стал лучшим игроком матча, получив от Whoscored отметку 7,7.

"Борнмут" Забарного поехал в гости в "Манчестер Сити" и наверняка пожалел об этом. Горожане разбили "вишен" 6:1. Забарный отыграл весь матч и получил ужасную оценку за матч (как и вся команда) 5,4. "Брентфорд" Ярмолюка дома обыграл "Вест Хэм" 3:2. Украинец вышел на смену на 78 минуте. Оценка 6.1.



Неудача "Арсенала"

В центральном матче игрового дня "Ньюкасл Юнайтед" на "Сент-Джеймс Парк" принимал лондонский "Арсенал". "Сороки" вышли вперед на 64 минуте матча, забив несколько спорный гол. Команда VAR очень долго смотрела на этот момент и в итоге решила засчитать мяч. Зинченко вышел на замену на 73 минуте и несколько оживил игру "Арсенала". Он был активен и пытался обострять. Однако в итоге "Ньюкасл" выстоял и нанес "Арсеналу" первое поражение в этом сезоне АПЛ. Украинец получил самую высокую оценку среди тех, кто появился на замену – 6,5.



Результаты всех матчей игрового дня

Фулхэм – Манчестер Юнайтед 0:1

Бернли – Кристал Пелес 0:2

Брентфорд – Вест Хэм 3:2

Эвертон – Брайтон 1:1

Манчестер Сити – Борнмут 6:1

Шеффилд Юнайтед – Вулвергемптон 2:1

Ньюкасл Юнайтед – Арсенал 1:0





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