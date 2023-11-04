Гол Михаила Мудрика признан лучшим в Челси в октябре (видео)



















Футбольный клуб "Челси" представил претендентов на звание лучшего гола за октябрь. Среди семи претендентов победил мяч Михаила Мудрика, который он забил в матче против "Арсенала". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Челси".



Мудрик празднует гол. Фото прес-служба ФК "Челси"

Мяч Мудрика в игре против Арсенала получил абсолютное большинство голосов. За него свой голос отдали 89 процентов опрашиваемых.



Это было что-то посредине, между навесом и ударом. Перед игрой наш тренер вратарей сказал мне смотреть на их вратаря, потому что иногда он пытается прочесть момент и может потерять ворота, а я могу этим воспользоваться и опрокинуть его. Это было то, что я знал и держал в своей голове. Я выбрал что-то среднее между навесом и ударом, и это было верное решение – сказал украинец о своем голе.





После перехода в состояние лондонского "Челси" минувшей зимой Михаил Мудрик очень долго не мог отличиться дебютным голом за "синих". Первый гол произошел в товарищеском матче летом, а официального пришлось ждать до октября, когда украинец забил в ворота "Фулхэма". Второй гол Мудрик положил в матче с "Арсеналом", когда он красиво опрокинул вратаря "канониров". Именно эти два первых мяча вингера за клуб претендуют на лучший гол "Челси" в октябре. В списке претендентов, кроме мячей Мудрика, есть гол Николаса Джексона в матче против "Бернли", мячи женской и юношеской команды "Челси".



Читайте также, что в январе прошлого года "Челси" заплатил 70 миллионов евро в донецком "Шахтере" за Михаила Мудрика. Однако адаптация молодого украинского игрока к Премьер-лиге была нелегкой, и он до сих пор не смог закрепиться в стартовом составе "Стэмфорд Бридж".

