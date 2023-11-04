logo

BTC/USD

34789.80

ETH/USD

1844.69

LTC/USD

69.75

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Гол Михаила Мудрика признан лучшим в Челси в октябре (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Гол Михаила Мудрика признан лучшим в Челси в октябре (видео)

Гол Мудрика набрал 89 процентов голосов

сегодня, 11:31
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:








Футбольный клуб "Челси" представил претендентов на звание лучшего гола за октябрь. Среди семи претендентов победил мяч Михаила Мудрика, который он забил в матче против "Арсенала". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Челси".

Гол Михаила Мудрика признан лучшим в Челси в октябре (видео)

Мудрик празднует гол. Фото прес-служба ФК "Челси"

Мяч Мудрика в игре против Арсенала получил абсолютное большинство голосов. За него свой голос отдали 89 процентов опрашиваемых.


Это было что-то посредине, между навесом и ударом. Перед игрой наш тренер вратарей сказал мне смотреть на их вратаря, потому что иногда он пытается прочесть момент и может потерять ворота, а я могу этим воспользоваться и опрокинуть его. Это было то, что я знал и держал в своей голове. Я выбрал что-то среднее между навесом и ударом, и это было верное решение – сказал украинец о своем голе.


После перехода в состояние лондонского "Челси" минувшей зимой Михаил Мудрик очень долго не мог отличиться дебютным голом за "синих". Первый гол произошел в товарищеском матче летом, а официального пришлось ждать до октября, когда украинец забил в ворота "Фулхэма". Второй гол Мудрик положил в матче с "Арсеналом", когда он красиво опрокинул вратаря "канониров". Именно эти два первых мяча вингера за клуб претендуют на лучший гол "Челси" в октябре. В списке претендентов, кроме мячей Мудрика, есть гол Николаса Джексона в матче против "Бернли", мячи женской и юношеской команды "Челси".

Читайте также, что в январе прошлого года "Челси" заплатил 70 миллионов евро в донецком "Шахтере" за Михаила Мудрика. Однако адаптация молодого украинского игрока к Премьер-лиге была нелегкой, и он до сих пор не смог закрепиться в стартовом составе "Стэмфорд Бридж".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.chelseafc.com/en/news/article/mudryk-goal-voted-as-octobers-best
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!