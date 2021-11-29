Главные новости футбола за 28 ноября

В воскресенье 28 ноября прошли интересные поединки в ТОП-5 футбольных европейских лигах. Как передает football24.ua, среди лидеров произошли некоторые изменения в турнирных таблицах.

Футбол - фото с открытых источников

В Англии, "Манчестер Юнайтед" после отставки главного тренера Сульшера и под руководством исполняющего обязанности Карикка, смог добыть очко на выезде. "Красные дьяволы" сыграли 1:1 с лидером чемпионата лондонским "Челси". Эта ничья позволила "Манчестер Сити", обыгравшему "Вест Хэм" 2:1, подняться на второе место и приблизиться к лидеру АПЛ.

В битве за первую строчку в испанской Ла Лиге, мадридский "Реал" одолел "Севилью" (2:1) и оторвался от своих конкурентов. Еще один представитель Мадрида "Атлетико" разгромил "Кадис" (4:1) и поднялся на второе место. "Реал Сосьедад" уступил с минимальным счетом (0:1) середняку лиги "Эспаньолу" и опустился на третью позицию.

В итальянской Серии А, "Наполи" разбил римский "Лацио" (4:0) и вышел в единоличные лидеры чемпионата. "Милан" на своем поле неожиданно уступил "Сассуоло" (1:3) и продолжает находиться на втором месте.

В чемпионате Германии леверкузенский "Байер" уверенно обыграл РБ "Лейпциг" (3:1) и поднялся на третье место Бундеслиги.

Во Франции "ПСЖ" смог вырвать победу у аутсайдера чемпионата "Сент-Этьена" (3:1). Парижане, неожиданно, уступая по ходу встречи (0:1), сумели переломить ход игры и получить зачетные три балла. Три голевых ассиста на свой счет записал Месси.

Украина

В чемпионате УПЛ донецкий "Шахтер" с минимальным счетом обыграл петровский "Ингулец" (1:0), при этом киевское "Динамо" продолжает находиться на первом месте в турнирной таблице. Львовский "Рух" победил харьковский "Металлист 1925" (2:0), а ровенский "Верес" проиграл ковалевскому "Колосу" (0:1).

Еще одним футбольным событием стал результат поединка "Удинезе" – "Дженоа". Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко смог добыть свое первое очко в Серии А. Генуэзці, под его руководством расписали нулевую ничью 0:0.

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