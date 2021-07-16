Футбольный клуб или музей: какая команда подпишет 35-летнего нападающего Селезнева

Закарпатский "Минай", который из-за самоликвидации донецкого "Олимпика" получил право вновь играть в УПЛ хочет усилиться еще одним возрастным игроком. Об этом рассказал тренер команды Василий Кобин в своем интервью.

Евгений Селезнев - фото из открытых источников

Наставник ужгородцев сообщил, что Евгений Селезнев может стать потенциальным новичком клуба. Кобин начал переговоры с игроком фактически тогда, когда его уволили из "Колоса".

"Да, мы на Селезнева рассчитываем. Он к нам приехал, ему нужно время, чтобы набрать форму, потому что он полгода был вне футбола, занимался индивидуально. Конечно, одно дело работать самостоятельно, другое — в коллективе. Но я надеюсь, что он подпишет с нами контракт и усилит "Минай" в УПЛ. Мы с ним много раз говорили после того, как он ушел из Колоса. Конечно, он очень мотивирован. Рекорды — это его личные амбиции и задачи. Кроме того, он хочет играть на высоком уровне, чтобы прекратить разговоры о разгильдяе и алкоголике, чтобы болельщики перестали говорить об этих моментах. В этом его мотивация", — говорит Кобин.

Отметим, что предыдущий клуб Селезнева ковалевский "Колос" отказался от игрока из-за подрыва дисциплины среди молодых футболистов и проблемы с алкоголем. Хотя сам игрок опровергает все обвинения.

Также Селезнев забил 116 голов в чемпионатах Украины, больше только у Сергея Реброва и Максима Шацких — по 123. Он хочет стать лучшим бомбардиром в истории турнира, поэтому продолжает свою карьеру даже в почтенном для футболиста возрасте, заметно уступая в физических кондициях своим конкурентам.

В прошлом сезоне "Минай" уже усиливался возрастным игроком, которым стал скандально известный в Украине 36-летний Артем Милевский. Однако футболист не принес никакой пользы для команды, не забив голов и не совершив ни одного ассиста. В конце футбольного года Милевский покинул команду и планирует продолжать карьеру за пределами Украины.

Напомним, что украинский нападающий Роман Яремчук готовится к настоящему топ-трансферу этим летом.

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