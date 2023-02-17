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Футболистки агрессивно набросились и избили судью матча (ВИДЕО)

Футболистки женской команды DCMP Bikira жестоко избили арбитра матча в Конго.

сегодня, 14:30
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Автор:

Slava Kot

Скандальное событие произошло во время футбольного матча в Демократической Республике Конго. Во время матча между женскими командами Lubumbashi и DCMP Bikira игроки последней не согласились с решением арбитра матча и агрессивно набросились на него. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на новостной ресурс о конголезском футболе Leopardsfoot.

Футболистки агрессивно набросились и избили судью матча (ВИДЕО)

Футболистки DCMP Bikira избили футбольного судью

Игроки футбольного клуба DCMP Bikira не смогли смириться с решением арбитра, решившего не ставить пенальти в ворота их соперников команды Lubumbashi. После агрессивного поведения футболисток, арбитр вынужден был убегать с поля, однако женщины догнали его за пределами поля и стали беспощадно избивать. Кроме женщин из команды также к избиению футбольного судьи взялся и персонал клуба в который входили мужчины.


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Посмотреть видео из избиения арбитра футбольного матча футболистками команды DCMP Bikira можно ниже:

Интересно, что пенальти, вероятно, не изменило ход футбольного матча, ведь команда DCMP Bikira уже проигрывала со счетом 5:1. По скандальному инциденту с агрессивным нападением футболисток и персонала клуба DCMP Bikira начато внутреннее расследование футбольными органами страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что британские политики давят на УЕФА, хотя хотят запретить участие в Чемпионате Европы 2024 года для сборной Беларуси, поддерживающей российскую агрессию.

Также "Комментарии" писали о британском спортсмене, который предал своей жене на улице с женщиной своего друга. Инцидент попал в сеть, а регбист приносит извинения и обвиняет во всем алкоголь.



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Источник: https://twitter.com/leopardsfoot/status/1625939699196956682
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