Футболистки агрессивно набросились и избили судью матча (ВИДЕО)

Скандальное событие произошло во время футбольного матча в Демократической Республике Конго. Во время матча между женскими командами Lubumbashi и DCMP Bikira игроки последней не согласились с решением арбитра матча и агрессивно набросились на него. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на новостной ресурс о конголезском футболе Leopardsfoot.

Футболистки DCMP Bikira избили футбольного судью

Игроки футбольного клуба DCMP Bikira не смогли смириться с решением арбитра, решившего не ставить пенальти в ворота их соперников команды Lubumbashi. После агрессивного поведения футболисток, арбитр вынужден был убегать с поля, однако женщины догнали его за пределами поля и стали беспощадно избивать. Кроме женщин из команды также к избиению футбольного судьи взялся и персонал клуба в который входили мужчины.

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Посмотреть видео из избиения арбитра футбольного матча футболистками команды DCMP Bikira можно ниже:

Интересно, что пенальти, вероятно, не изменило ход футбольного матча, ведь команда DCMP Bikira уже проигрывала со счетом 5:1. По скандальному инциденту с агрессивным нападением футболисток и персонала клуба DCMP Bikira начато внутреннее расследование футбольными органами страны.



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